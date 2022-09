OPINIÃO: Para quando um ‘Drive to Survive’ do WRC? | AutoSport

Foi em maio passado, durante a Gala WRC50, que se realizou durante o Rali de Portugal, que se ficou a saber que o WRC vai ter um canal de TV 24/7 a partir de 2023.

Um canal linear a funcionar todo o dia. Dizia Jona Siebel, Managing Director do WRC Promoter: “queremos chegar a novos mercados, entrar nesses mercados, portanto é este o plano que temos, desenvolver um canal de TV”.

Este é um passo que o WRC já devia ter dado há muito, aí é que vamos realmente ver se o WRC tem muitos adeptos, ou nem por isso.

Não é por acaso que o Promotor do WRC anda à procura de “novos mercados”, o que significa também “novos públicos”.

Não há desporto pelo mundo que não procure o mesmo. Todo e qualquer desses desportos lutam pelo mesmo: ter o mais público/adeptos possível.

A Fórmula 1 deu recentemente um grande ‘salto’, e fê-lo com algo muito simples, o Drive to Survive. Conheço pessoas que não ligavam ‘patavina’ a Fórmula 1, e que adoram ver a série, porque aquilo é entretenimento. E é isso que as pessoas querem.

Há tanta oferta hoje em dia, que é preciso os ‘desportos’ serem muito perspicazes naquilo que fazem. A série Drive to Survive é algo muito bem feito e eu pergunto, porque o WRC ainda não faz ou ainda não fez, algo semelhante?

Tenho quase a certeza que já tentaram, mas é preciso fazê-lo da forma certa, para entreter, porque se for para saber resultados e ter alguma explicação do como e porquê aconteceu, para isso há os órgãos de comunicação social.

Entretenimento é outra coisa.

Se olharmos para a história do WRC, sabe que podemos fazer ‘drives to survive’ históricos de alta qualidade. Quem já ouviu alguns Podcasts das WRC Backstories, sabe a ‘mina’ que é o WRC.

É preciso que alguém pegue nesse tipo de coisas e faça bem.

O WRC All Live é bom para acompanhar os ralis, mas a Rally TV é outro nível, agora resta a quem põe e dispõe escolher as pessoas certas para o fazer.

Arranjem algumas estilo Drive to Survive, que é sucesso garantido.

Há tanta história boa para seguir numa semana de ralis. Haja um bom orçamento para o fazer, porque para atingir o sucesso, tem que ‘agarrar’ bem a razão pela qual tanta gente sente paixão pelos ralis. E isso é tudo menos fácil…