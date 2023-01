OPINIÃO: O que espera o WRC Promoter para fazer um Drive to Survive WRC? | AutoSport

Toto Wolff disse recentemente que a F1 cresceu tanto que ofusca as restantes competições, e pelo meio do seu discurso reforça algo que sempre foi verdade ao longo do tempo mas hoje em dia é mais verdade do que nunca. Se no passado as marcas poderiam olhar menos para o retorno, porque tudo o resto chegava e sobrava, era o tempo das vacas gordas, há uns bons anos, mais de uma década, desde a crise de 2011, especialmente que os construtores exigem fortes contrapartidas das competições onde se ‘metem’.

Esse problema deixou de existir há muito na F1, pois especialmente desde que a Liberty assumiu as rédeas a competição não demorou muito a ser cada vez mais uma máquina de fazer dinheiro, mas ao seu redor, as coisas estão cada vez mais complicadas, e cada vez mais se ouvem altos responsáveis a dizer que o retorno é fundamental para a presença nas competições e essa foi a razão da saída da Mercedes do DTM e da Fórmula E.

As diversas competições lutam pela atenção das pessoas, e na maior parte delas, os seus Promotores não têm sabido “puxar a brasa à sua sardinha”. O WRC Promoter é um excelente exemplo.

Como é possível uma competição com tanta história, tanta ponta por onde se lhe pegue, no passado e agora, não consegue fazer melhor?

O Drive to Survive da F1 vai para a 4ª Temporada. O Promotor do WRC está à espera de quê? Que lhe caia algo do céu? Ainda por cima estando ligado à Red Bull Media House?

Não consigo perceber. Se precisarem de ideias para episódios, arranjo-lhe já uma lista para fazerem 50…