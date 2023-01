Opinião: O legado de Ken Block | AutoSport

E ao terceiro dia de 2023, já temos motivos para não gostar deste ano. Ken Block deixou-nos depois de um acidente numa moto de neve. Um dos nomes mais sonantes do desporto automóvel deixou-nos, mas o seu legado viverá para sempre.

Block não se destacou sobremaneira pelos resultados obtidos nas competições oficiais em que participou. Não teve um número de vitórias avassalador e as suas estatísticas nos troços não são tremendas. Então por que razão Ken Block ficará para sempre na história do automobilismo? Porque nos mostrou outra forma de mostrar o mundo dos automóveis.

Em 2008, um vídeo com um Subaru Impreza WRX STI fez furor, com a máquina nipónica numa espécie de bailado, sucedendo-se as manobras espetaculares feitas por um tal de Ken Block. O vídeo foi um sucesso tal que pouco tempo depois, o Top Gear mandou James May viver por dentro as emoções da Gymkhana, termo que passou a ser sinónimo de imagens espetaculares. Estava lançada a receita para o sucesso. Seguiram-se 14 vídeos em que Ken Block foi fazendo sempre mais e melhor. Além dos vídeos Gymkhana, tivemos também os Climbkhana e o último Electrikhana. O conceito é simples… um carro a percorrer as pistas mais improváveis, com obstáculos surpreendentes, tudo isto alicerçado no talento e na capacidade de controlo de Block, que conseguia fazer coisas incríveis com os carros. Apenas um piloto, um carro em alto regime e quatro pneus a gritar pela vida. O sucesso foi tremendo e Block tornou-se numa estrela mundial.

Além das proezas ao volante, Block fundou a Hoonigan Racing Division, anteriormente conhecida como Monster World Rally Team e foi co-fundador da DC Shoes. Nos últimos tempos focou a sua completa atenção na Hoonigan e deu-nos projetos mirabolantes como o Pigasus, criado para Pikes Peak. Carros como o Hoonicorn, o Ford F-150 “Hoonitruck” e o Audi S1 Hoonitron, entre outros, espantaram. Mas os vídeos ganharam força com o Subaru Impreza WRX STI e os Ford Fiesta modificados.

As lições de Ken Block perdurarão por muito tempo. O norte-americano fez muito mais do que manobras espetaculares num vídeo. Block mostrou uma forma completamente diferente de comunicar o automobilismo. Numa geração que parecia estar a afastar-se cada vez mais dos carros, Block trouxe inovação, originalidade, aparato. De uma forma simples, mostrou que o mundo dos carros pode sair do formato que as grandes marcas pretendem. O show pelo show, apenas porque sim. Planos incríveis, imagens de cortar a respiração repetidas à exaustão. Com Block, os carros ganharam nova vida, entraram numa realidade diferente. Claro que havia quem não gostasse do estilo, mas cada vídeo tornou-se viral e a cada lançamento havia sempre a curiosidade de espreitar e ver o que tinha sido feito de novo. E havia sempre novidades.

Block mostrou-nos uma faceta simples, mas espantosamente interessante do automobilismo. Sem dizer uma palavra, deixou-nos colados ao ecrã a ver as suas acrobacias, testemunhando o seu surreal controlo do carro e a sua visão tantas vezes impressionante de um mundo onde os carros são as estrelas. Block partiu cedo demais, mas deixa um legado difícil de apagar. E o automobilismo, em especial as competições de ralis e ralicross, devem-lhe seguramente uma boa percentagem de novos fãs.