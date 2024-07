OPINIÃO: o caminho para a revitalização do WRC

Hoje vou falar-vos do futuro do WRC, de tecnologia, custos e Sustentabilidade. Do equilíbrio que entendo deve haver no WRC, das lições que nos dá a F1 e dos desafios atuais.

Tecnologia e custos no WRC? Um delicado equilíbrio. Será a inovação e controlo de custos a fórmula certa para o WRC?

Não há muito tempo estava a conversar com um amigo sobre o ‘estado da Nação’ no WRC e colidimos num ponto. Ele entende que o caminho para o WRC deve ser “o céu é o limite” em termos de desenvolvimento e tecnologia, que isso iria atrair muito mais gente e com isso muito mais marcas,

e eu retorqui que isso era muito giro, mas lírico e irreal, porque nenhum desporto motorizado sobrevive aos gastos desenfreados, como, por exemplo, bem explicou Carlos Tavares, CEO da Stellantis, recentemente em entrevista ao AutoSport.

Eu acho que, como tudo na vida, é preciso equilíbrio, e para isso só bastou dar como exemplo a Fórmula 1.

É verdade que, se uma determinada modalidade, seja ela qual for, se o retorno o permitir, os gastos podem ser quase ilimitados e o futebol é o perfeito exemplo, quando pagar 50 milhões por um qualquer jogador já é quase ‘prato do dia’.

As coisas estão nesse ponto, porque o ‘negócio’ ainda permite, se bem que eu acho que essa bolha vai rebentar, e já há exemplos, como é o caso da Ligue 1 em França, em que a Liga Francesa queria mil milhões pelos direitos de TV e só conseguiu vendê-los por metade.

Mas isso são contas doutro rosário, o que nos interessa é o Motorsport, em geral, Mundial de Ralis em particular.

Eu sei que a inépcia do Promotor do WRC durante anos e anos levou ao caminho onde estamos agora.

Devia ter atuado aos primeiros sinais, agora o WRC precisa de intervenção ‘drástica’, porque o Promotor está com enormes dificuldades em ‘criar valor’ com o WRC.

Se, neste momento, fosse encontrada a fórmula perfeita de promoção, mesmo assim, levava tempo porque esse tipo de atuação não muda as coisas de um dia para o outro.

O segredo está em escolher bem o próximo ciclo de regras (o que não é tarefa fácil), elaborar um bom plano de promoção num trabalho que o Promotor tem que fazer com as equipas e a FIA, de certeza que há lá gente que sabe o que está e deve fazer, e por fim, controlar os custos.

Foi o que fez a F1 com o teto orçamental.

E fê-lo ‘obrigando’ as grandes equipas a gastar muito menos, mas com um teto orçamental em que as equipas mais pequenas não tiveram qualquer problema em cumprir…porque gastavam bem menos que isso.

E qual é o resultado? o pelotão está cada vez mais equilibrado.

E porque está a resultar na F1? Porque os custos são bem controlados, as regras são bem feitas, ao ponto de retirarem tempo de túnel de vento às equipas melhor classificadas, sendo esse mais um detalhe que ajuda a equilibrar. Não há sistemas perfeitos, mas o da F1 atual não anda longe disso.

Voltando ao WRC. Se calhar é preciso fazer mesmo o que propõe a Ford e abrir o topo dos ralis a várias tecnologias, e criar um BoP (Balance of Performance) ou EoT (Equilíbrio de Tecnologia).

Já é assim no Dakar, é assim no WEC, se calhar é melhor ser assim no WRC.

No Dakar já vimos que resulta com a recente luta da ‘híbrida’ Audi contra a combustão Toyota e ‘combustível sintética’ BRX Hunter.

Olhe-se para a Mission 1000 do Dakar, um novo conceito para pôr à prova as tecnologias de ponta na qual os construtores podem descobrir quais as opções técnicas que vale a pena seguir no futuro: totalmente elétrico / totalmente a hidrogénio / tecnologia híbrida e ainda podemos acrescentar novos combustíveis sintéticos.

O recente fórum Beyond Rally deixou claro que o WRC não pode escapar das iniciativas de sustentabilidade que têm de moldar o futuro do desporto motorizado e materializar o seu impacto positivo na sociedade. Sem isso, o ‘motorsport’ morre, portanto, se calhar chegou mesmo a altura do WRC se abrir a tudo o que possa ser o futuro, independentemente do que acabar por ser esse futuro.

Eu entendo que misturar controlo de custos com diversas tecnologias e uma muito melhor promoção o WRC pode voltar a crescer.

O que já acho muito difícil é que volte a ser o que já foi nos anos 80 e 90, o que significava para as pessoas e agora significa menos, mas isso fica para outra altura…