OPINIÃO: Nem tanto ao mar nem tanto à terra | AutoSport

Sébastien Loeb é um piloto estratosférico. É um facto. Mas anda por aí muita gente admirada, como é possível, um piloto que já não fazia provas do WRC desde o Rali da Turquia, chegar ali a bater todos os outros. Ora, vamos a factos: Loeb e Ogier foram os dois únicos que levaram a luta até ao último metro, mas Elfyn Evans, se não tivesse cometido um erro numa zona que era extremamente fácil errar, pois nos reconhecimentos parece uma coisa e em prova a curva é muito mais ‘lixada’, para não dizer pior, do que parece, teria lutado com ambos até ao fim. Sébastien Ogier, ainda com o ritmo ‘normal’, liderava à entrada do penúltimo troço com 26.4s de avanço. Furou no penúltimo, e Loeb aproveitou. E foi ele que aproveitou porque era ele que lá ‘estava’ em posição do fazer. Mais ninguém.

Portanto, o Seb’ mais velho, não chegou ali e deu ‘calendários’ a toda a gente como já vi escrito. Fez uma espantosa exibição face ao contexto, mas nada do outro mundo.

E porque andou ‘taco a taco’ com Ogier e Evans e esteve bem melhor que os colegas de equipa? Porque o WRC entrou numa nova era, os carros eram novos para todos, portanto o ‘avanço’ que o plantel do WRC trazia face a Loeb esbateu-se muito, sendo carros novos. Ainda por cima, mais simples, do nível dos WRC 2016, mas híbridos.

E quem é o piloto que já guiou tudo e mais alguma coisa no WRC nos últimos 20 anos? Sébastien Loeb. Portanto não é de admirar a rápida adaptação. A questão física? Não se põe. O hme vem de 15 dias no Dakar, quem aguenta ‘aquilo’ aguenta três dias de WRC. E há ainda um detalhe que não sendo muito importante é curioso: que piloto melhor conhece o ‘lift and coast’, algo que os pilotos do WRC passaram a fazer? O único que corre no Extreme E, Sébastien Loeb.

O que acho verdadeiramente fantástico, é uma pessoa como Isabelle Galmiche passar absolutamente incólume numa prova a este nível, contribuindo, logicamente, muito para o triunfo de Loeb. Não é fácil como Loeb disse na conferência de imprensa, chegar ali e lidar com tudo o que é necessário a um navegador no WRC. Chapeau, Srª. Isabelle Galmiche.