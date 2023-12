OPINIÃO: FIA tem que fazer alguma coisa quanto ao custo dos Rally1 | AutoSport

Já na altura não eram baratos, mas a FIA sujou um pé todo ao permitir que os custos subissem tanto no WRC que levassem a que hoje em dia nos arrisquemos a ter apenas oito Rally1 no arranque do Mundial de Rallys de 2024. Dez, talvez. Há 20 anos, no Rali de Monte Carlo de 2003, foram 24 os WRC na lista de inscritos da prova…

Antes de continuarmos, é óbvio que os tempos são outros, houve a crise de 2008 a 2011, depois a indústria automóvel foi mudando aos poucos, em 2020 tivemos a pandemia que durou dois anos, depois as guerras, a transição da indústria automóvel, tudo isso é verdade, para que os números de hoje sejam bem diferentes dos de há 20 anos, mas o exorbitante preço dos Rally1 de hoje está a asfixiar quase por completo o WRC e o que está a acontecer é muito mau.

Ponto prévio: foi a mesma FIA que colocou de pé as regras dos R5, agora Rally2 e que lhes fixou os preços.

Por isso é que o WRC2 está bem, recomenda-se, mas os RC1 são uma ‘miséria’ em termos de números.

Quando Yves Matton há uns anos, então com um cargo importante nos Ralis da FIA dava entrevistas a dizer que os Rally1 iria ser bem mais baratos que os WRC 2017-21 não consigo entender o que é que ele e a FIA andaram a fazer para permitir que os Rally1 chegassem aos valores que chegaram.

Claro que, como já referimos várias vezes, se a promoção e o retorno do WRC fosse boa, não se estava a falar disso, porque existindo esse retorno, mais marcas estariam no WRC, existiriam mais carros na classe principal e se calhar ninguém se ralava muito com o preço dos Rally1.

Há precisamente 20 anos, os WRC também já eram muito caros, mas o Rali de Monte Carlo arrancou com, note bem, 24 World Rally Cars em 50 inscritos. Leu bem, quase metade da lista de inscritos.

É claro que hoje em dia o WRC2 vai de vento em popa, a Toyota ainda vai elevar mais a fasquia, mas as pessoas dão-lhe muito menos atenção do que os Rally1, porque é a segunda divisão.

Não há volta a dar, a FIA tem que intervir nos Rally1, estes não podem custar quase quatro vezes mais do que um Rally2. Não é possível.

Ben Sulayem, novo Presidente da FIA disse, quando foi eleito, disse que ia dar uma atenção especial aos ralis.

Até hoje, o que se tem visto bem é as guerras que tem conseguido ter com a Fórmula 1 ao ponto de provavelmente os homens da Liberty e das equipas já nem o poderem ver à frente…