OPINIÃO: Fala-se mais agora do futuro do WRC, do que se falou nos últimos 10 anos | AutoSport

Falou-se mais do futuro do WRC no último mês do que nos 10 anos anteriores. Tudo foi despoletado dias antes do arranque do Rali de Portugal quando o ex-diretor técnico da FIA, agora da Hyundai MotorSport, François-Xavier Demaison disse que o sistema híbrido podia acabar no WRC.

Daí a começar a falar do ‘Estado da Nação’ do WRC e do seu futuro, foi um pulinho…

Durante o Rali de Portugal não se falou noutra coisa, passe o exagero e fique a ideia, e há algo que todos concordam: é preciso fazer qualquer coisa, e depressa.

Richard Millener, chefe de equipa da M-Sport, tem uma opinião muito clara a dizer sobre isso: “o principal objetivo deve ser ‘comercializar’ melhor o desporto. Custou milhões à Liberty Media fazer o que estão a fazer, mas vejam o retorno que estão a ter agora com a F1″.

A falta de atenção que o WRC tem vindo a ter, de há uns bons anos para cá, nada tem a ver com a tecnologia, mas sim com tudo o que envolve o Mundial de Ralis.

Baixar os custos é algo que ninguém contrapõe, mas já todos perceberam que a solução não é única porque é preciso atuar em várias áreas do Mundial de Ralis e não só nos carros ou no seu custo, e no final tudo se resume a uma coisa simples: o que se investe tem que dar bom retorno. Se esse retorno existisse hoje em dia ninguém falava no custo dos carros. Sucede o mesmo na F1.

Depois do Rali de Portugal ficaram agendadas para o Rali da Sardenha várias reuniões, com todos os players, incluindo pilotos, equipas, FIA, Promotor, até Petter Solberg está metido ao barulho, ele que foi dos pilotos que antes das redes sociais, melhor soube criar espetáculo dentro do espetáculo. A alcunha de Mr. Hollywood não chegou por acaso.

O que é fantástico é que, o problema já existe há vários anos e o mais estranho é que ninguém se importava, ninguém falava disso, todos encolhiam os ombros e seguiam em frente.

Agora que alguém levantou a ponta do véu. Não se fala doutra coisa.

E foram recentemente ditas coisas muito fortes. Por exemplo, Thierry Neuville disse e Sébastien Ogier relembrou: “já ninguém quer saber do WRC”.

Que me desculpem os adeptos ‘hardcore’, que estão tão envolvidos com a sua paixão, que não se conseguem distanciar e olhar para a questão de uma forma mais distante. E quem o faz, consegue perfeitamente perceber que o WRC não tem o mesmo efeito nos novos adeptos de hoje, que teve nos anos 80, 90 e 2000.

Que ninguém duvide de uma coisa muito importante, o WRC está a perder gás, e que ninguém reduza a questão à tecnologia e aos custos, porque o problema é muito maior que isso, o problema é que o WRC não está a seduzir novos adeptos e os velhos, ‘morrem’ todos os dias…

Houve recentemente várias reuniões, com toda a gente. E daí vão sair medidas. Estou curioso para perceber o que irão ser essas medidas. Perceber que se tem um problema grave, é meio caminho andado para começar a resolvê-lo.