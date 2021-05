OPINIÃO: Como vai ser o Rali de Portugal?

Saber esperar é uma grande virtude! Depois de se ter ficado a saber que a Direção Geral de Saúde deu luz verde à presença de público no Rali de Portugal, as redes sociais, como sempre ‘incendiaram-se’ e uma leitura rápida é suficiente para perceber que os cenários que ali, nas redes sociais, se colocam, vão do mais otimista ao pior dos cataclismos.

Comecei este artigo de opinião com um “saber esperar é uma grande virtude” para revelar que o ACP vai fazer a apresentação do Rali de Portugal na próxima semana, e aí sim, depois disso, os adeptos poderão tirar todas as dúvidas possíveis e imaginárias quanto ao que vai acontecer. Continuar a alimentar o “diz que disse” não vai ajudar em nada todos os que querem ter informação fidedigna, e essa só o ACP pode divulgar.

Como podem calcular, tendo recebido anteontem o parecer da DGS, o ACP vai ter que trabalhar “em cima” do documento para desenvolver tudo o que precisa para explicar aos adeptos com o que podem contar durante o Rali de Portugal.

Como sempre, podem contar com o AutoSport para divulgar as informações, mas o timing dessas informações é do ACP, e só o ACP pode explicar detalhadamente o que vai acontecer durante a prova.

Seja como for, há um pormenor que gostava desde já deixar claro, porque não é preciso o ACP revelá-lo: terminou o estado de emergência, mas estamos em estado de calamidade e o vírus não desapareceu por alguma “obra e graça” qualquer.

Ele “anda aí”, esse perigo continua muito à espreita, e apesar das coisas estarem a correr bem em Portugal, ao contrário do que sucede, por exemplo em muitos países da Europa, para assim continuarmos, é preciso muita consciência coletiva, e sabendo eu da paixão dos adeptos portugueses pelo Rali de Portugal, é preciso que as pessoas interiorizem bem os riscos que correm caso se exponham a possíveis contágios.

Não é por acaso que não há público nos estádios de futebol, e olhem que aí era muito fácil colocar autocolantes a dizer “não sentar”, ou colocar fitas nas cadeiras, não há concertos, não há festas dos Santos Populares, não houve Carnaval, etc. etc.

Vamos ter Rali de Portugal com espectadores, mas é preciso que as pessoas tomem consciência que vão ter que ser tomadas medidas muito significativas, as tais que o ACP há-de revelar.

Veja-se o que sucedeu o ano passado com a Fórmula 1. Há provas que do GP de Portugal de 2020 não resultaram focos de contágio, mas ainda assim os políticos e a DGS decidiram que não haveria público em 2021, no MotoGP e na F1, eventos já realizados.

Portanto, se vamos ter esse ‘brinde’ relativamente ao Rali de Portugal, o que menos queremos é que se estrague tudo. Muita gente vai poder ir ao Rali de Portugal. Mas por favor tirem da ideia, achar que tudo vai ser como dantes. Nem pouco mais ou menos.