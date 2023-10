OPINIÃO: Como um problema identificado há 15 anos no WRC, só piorou… | AutoSport

Há 15 anos o AutoSport publicou uma entrevista com Mark Deans, que na altura passou a ser o patrão de Malcolm Wilson, quando a Ford se tornou, de novo, uma equipa full-oficial, a BP-Abu-Dhabi Ford no Mundial de Ralis.

Uma das perguntas que Martin Holmes lhe fez foi: Está satisfeito com o atual ‘cenário’ geral do Mundial de Ralis?

“Digamos que tenho uma mistura de sentimentos a esse respeito. Não estou totalmente convencido que esta disciplina está a fazer os progressos que deveria. Há muito trabalho coletivo a fazer para elevar o Mundial de Ralis.

E uma das minhas prioridades é trazer a este campeonato maior audiência e, consequentemente, aumentar-lhe a importância”, disse.

E o trabalho que foi feito em 15 anos, especialmente quanto à frase: “minhas prioridades é trazer a este campeonato maior audiência e, consequentemente, aumentar-lhe a importância”? O WRC está pior…

O que aconteceu em termos relativos – pois certamente há mais gente a ver ralis – é que o WRC perdeu para muitas outras competições ‘share’ global, ou seja quando se mede a proporção de pessoas que estão a seguir um desporto face a todos os outros. E nessa métrica o WRC perdeu muito face a outros desportos, embora continue a ser dos mais vistos.

Tinha uma percentagem bem mais elevada do que tem atualmente. Talvez não tanto na posição que ocupa, que não é nada má, mas muito mais na percentagem de ‘share’ que perdeu face aos ‘adversários, todos os outros desportos/categorias.

É uma questão complexa, mas que é possível ser bem medida tendo os números.

Uma boa forma (que não diz tudo), e simples, de medir o interesse das competições motorizadas pelo mundo (neste caso só os ‘motores’) veja-se a tabela em baixo.

Não temos esses números, mas de uma coisa temos a certeza absoluta. Há 15 anos a diferença do WRC para a F1 não era a que mostram estes números, e não estamos a falar, claro, das redes sociais, pois nessa altura estavam a nascer, algumas nem existiam.

Ver esta evolução anualmente, e comparar a percentagem de crescimento (ou não) é uma boa forma de perceber o estado das competições…

O Dakar realiza-se uma vez por ano e veja os números face a 13 provas do WRC.

Provavelmente, em dezembro de 2023 os números vão ser bem diferentes, por exemplo no WEC, mas será curioso comparar…