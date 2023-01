OPINIÃO: Ainda a propósito da penalização a Nikolay Gryazin… | AutoSport

Ainda a propósito da penalização a Nikolay Gryazin, já vi muitas coisas escritas nas redes sociais, mas há alguns dados que quero acrescentar porque isso vai fazer algumas pessoas perceberem melhor a questão.

Assim que se ficou a saber da penalização vi muita gente a dizer que era errada, mas o que as pessoas se deviam ter questionado primeiro era o seguinte: há alguma coisa nos regulamentos ou briefings antes da prova quanto aos ‘cortes’ como o que levou à penalização do Gryazin?

A resposta é sim, está nos regulamentos Já nos briefings da FIA com as equipas, por vezes fala-se no tema, mas nem sempre.

Se olharmos será para a parte factual, é difícil encontrar um argumento para dizer que a penalização foi mal aplicada. Não foi.

Mas há nuances…

É verdade que o carro tinha as quatro rodas fora de estrada, logo pode ser penalizado, mas a primeira atenuante é que o troço foi à noite e era muito difícil ver bem a estrada.

Os reconhecimentos fora de dia e a especial à noite. Mas isso não serve de atenuante.

Para a penalização é simples: ou fez ou não fez.

Só que os Comissários não vão ver as imagens de todos os concorrentes para ver se cortaram a curva. E não falamos só daquela. De todas as curvas do rali em que isso é possível.

O que aconteceu neste caso de diferente é que a PH Sport protestou e juntou imagens ao protesto. E essas eram inequívocas.

O que é que isto nos diz?

Que a equipa estava alertada ou foi alertada para a questão e se fosse preciso, ou quando foi preciso, usaram a ‘arma’ que tinham. Com 4.5s de diferença no final, a penalização de 5 segundos chegou e sobrou. Meio segundo, chegou…

Podem perguntar se foi correto querer ganhar na secretaria? A resposta fica com cada um…

No Rali de Monte Carlo, já há 56 anos se desclassificavam vencedores, por causa dos faróis, com a vitória a passar para franceses, portanto, nada de novo…