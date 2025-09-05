Opinião: A Lancia de hoje não é a de ontem: compreender o novo paradigma dos ralis

“O espelho retrovisor da nostalgia distorce a estrada que temos pela frente;

o futuro exige olhos no horizonte.”

O burburinho em torno de um possível regresso da Lancia ao Mundial de Ralis, e a recente ‘novidade’ do novo Ypsilon Rally2 HF Integrale em testes – despoletou uma onda de entusiasmo, mas também uma notória dose de ceticismo.

Muitos adeptos, em particular os que testemunharam os anos dourados da marca nos ralis das décadas de 80 e 90, encaram esta perspetiva com uma desconfiança quase visceral. A queixa é recorrente: “a Lancia de hoje já não é a mesma”, uma vez que pertence ao gigante Stellantis, com as suas inerentes sinergias entre marcas.

Esta visão, profundamente enraizada na nostalgia, parece, contudo, ignorar as profundas e inegáveis transformações que moldaram tanto a indústria automóvel como o próprio desporto motorizado nas últimas quatro décadas.

O eco de um passado glorioso e independente

A raiz deste “desgosto” reside na memória de uma Lancia que, sob a égide do Grupo Fiat, era percecionada como uma entidade de engenharia ferozmente independente. Modelos icónicos como o Stratos, o 037, S4 e o Delta HF Integrale não eram meras máquinas de competição; eram a personificação de uma filosofia de design e engenharia italianas, concebidos com um foco quase singular na vitória nos ralis.

Os adeptos recordam uma era em que os construtores utilizavam os ralis como uma montra direta de tecnologia, onde o automóvel de estrada tinha uma ligação palpável ao carro de competição – tração integral, turbo, homologações especiais.

Era um tempo em que a paixão parecia sobrepor-se ao pragmatismo, com as equipas de fábrica a investir somas colossais, criando protótipos de homologação com poucas amarras aos modelos de produção em massa.

Essa era, contudo, dissipou-se. A indústria automóvel dos anos 80 e 90 operava num paradigma completamente distinto. Os custos de desenvolvimento, embora elevados, eram uma fração dos valores astronómicos exigidos hoje. A globalização, a intensidade da concorrência, a pressão regulatória para a redução de emissões e a transição para a eletrificação revolucionaram a forma como os carros são concebidos e produzidos.

O WRC, por sua vez, transformou-se num palco global com regulamentos altamente restritivos, custos elevados e um produto que pouco tem a ver com o que se produz em série para o consumidor comum.

As marcas já não competem nos ralis para vender um modelo específico, mas para reforçar a notoriedade e o posicionamento da própria marca ou grupo.

“O relógio da história não anda para trás; agarrar-se a um passado que já não existe

é perder o pulso do agora.”

A nova ordem: Stellantis e a inevitável dança das sinergias

A formação da Stellantis, um colosso que agrega 14 marcas, é a resposta direta a estes desafios contemporâneos.

A sobrevivência e a competitividade no mercado atual dependem intrinsecamente da partilha de plataformas, motores, tecnologias e poder de compra. É neste ponto que reside o cerne do desagrado dos puristas: o receio de que um futuro Lancia de ralis seja apenas um “rebadge”, uma versão com um logótipo diferente de um Peugeot ou de um Citroën, desprovido da “alma” Lancia.

Este receio, embora emocionalmente compreensível, ignora por completo a realidade económica e técnica do desporto motorizado moderno. O custo de desenvolver um programa de topo no WRC, com os atuais carros da categoria Rally1 (não é por acaso que as regras vão mudar para 2027, e mudaram para 2025, com a retiradas dos caríssimos híbridos), é proibitivo para uma marca que está, ela própria, a passar por um processo de renascimento.

A Stellantis, ao alavancar as suas plataformas, consegue diluir estes custos por várias marcas, tornando viável a participação que, de outra forma, seria economicamente insustentável.

“A paisagem de há quatro décadas é apenas uma fotografia antiga;

a estrada à nossa frente exige um novo mapa.”

Porque a nostalgia, por vezes, engana a realidade

Os adeptos que criticam esta abordagem estão, em vários aspetos, apegados a um modelo que já não existe e que, realisticamente, não pode voltar a existir. A sua perspetiva, embora nascida de uma paixão genuína, está errada por diversas razões fundamentais:

A Inviabilidade do Modelo Antigo: A ideia de uma Lancia a desenvolver de raiz um motor, um chassis e uma transmissão exclusivos para um programa de ralis é uma fantasia económica.

Os orçamentos das equipas de fábrica hoje são geridos com um rigor empresarial que não permite os “cheques em branco” do passado. A partilha de componentes é a única via para garantir a sustentabilidade de um projeto desportivo a longo prazo.

A Diferenciação Vai Além da Mecânica: A identidade de uma marca num carro de competição moderno não reside apenas na exclusividade de cada parafuso. Reside no design da carroçaria, na afinação do chassis, na aerodinâmica, na estratégia de equipa e, crucialmente, na forma como a marca comunica e capitaliza os seus sucessos.

A Stellantis tem demonstrado, nos seus vários programas desportivos (Peugeot no WEC, DS e Maserati na Fórmula E, Citroën nos Rally2 e a Peugeot nos Rally4, Rally6 ), que é possível competir com plataformas partilhadas, mantendo identidades de marca distintas.

A engenharia de afinação e o desenvolvimento específico para a competição permitem criar carros com personalidades e desempenhos únicos, mesmo que a base seja comum.

“Por muito que o sol brilhasse há 40 anos,

a alvorada de hoje traz uma luz diferente e um novo caminho a desbravar.”

Um regresso estratégico e gradual: A estratégia da Lancia para o seu regresso é, na verdade, um sinal de respeito pela sua própria história. Em vez de um investimento megalómano e arriscado na categoria principal do WRC, a marca optou por começar pela base, com o Ypsilon Rally4 HF.

Esta categoria, destinada a jovens pilotos e equipas privadas, demonstra um compromisso com o futuro do desporto. É uma forma de reconstruir a cultura de competição da marca passo a passo, reavivando a paixão a um nível mais autêntico e acessível, longe dos holofotes e das pressões financeiras do WRC de topo.

A Alternativa é o esquecimento: A crítica mais contundente ao argumento dos puristas é esta: a alternativa a um regresso da Lancia sob as regras do jogo do século XXI não é um regresso glorioso ao estilo dos anos 80.

A alternativa é, muito simplesmente, o desaparecimento definitivo da Lancia do desporto motorizado. Preferir que a marca permaneça como uma memória gloriosa a vê-la adaptar-se para competir no presente é, na sua essência, condená-la à irrelevância.

O regresso da Lancia aos ralis, mesmo que partilhando tecnologia com as suas “irmãs” da Stellantis, deve ser visto como uma notícia esmagadoramente positiva. É a prova de que o nome Lancia ainda tem peso e valor, e que existe uma vontade de reescrever e dar sequência à sua lenda.

Os adeptos fariam bem em canalizar a sua paixão não para criticar as inevitáveis sinergias de um grupo moderno, mas para celebrar o facto de o icónico logótipo HF voltar a adornar um carro de rali.

O mundo mudou, a indústria mudou e os ralis mudaram. A Lancia, para sobreviver e, quem sabe, para voltar a vencer, também tem de mudar. E este regresso, pragmático e ponderado, é o primeiro passo nesse novo e excitante caminho.

“As glórias de ontem são ecos num presente reescrito;

o futuro não espera por quem vive apenas de memórias.”