Opel Corsa Rally4 homologado em dezembro

A PSA MotorSport continua a diversificar a sua presença no desporto motorizado e depois de há dias a Peugeot ter anunciado a sua presença no Mundial de Endurance, agora é a vez da Opel anunciar o Corsa Rally4 para 2021, um carro que sucede ao vitorioso Adam R2 e que começa, devagar a posicionar a Opel novamente nos ralis, onde a marca tem uma bem sucedida história na competição.

O Corsa Rally4 foi projetado para clientes que pretendam disputar ralis de âmbito nacional e internacional, surgindo na esteira do ADAM R2, modelo com o qual a Opel conquistou quatro títulos europeus de ralis consecutivos da categoria júnior, entre 2015 e 2018. Desde a estreia, em 2014, o ADAM R2 obteve mais de 220 vitórias na sua classe, 530 pódios e 32 títulos em diversos campeonatos nacionais.

O Corsa Rally4 foi desenvolvido segundo o regulamento técnico da categoria “Rally4”, a qual substitui a classe “R2”. Em vez do motor ‘atmosférico’ de quatro cilindros que equipava o ADAM R2, o Corsa Rally4 recorre a um extremamente eficiente 1.2 Turbo, a gasolina, com três cilindros. Baseado no motor de produção em série, a versão de ralis conta com uma gestão eletrónica Magneti Marelli, alcançando a potência de 208 cv e 290 Nm de binário máximo. A tração é feita às rodas dianteiras, através de um diferencial autoblocante ajustável, de três vias, e uma caixa sequencial de cinco velocidades. Específica para ralis, a suspensão recorre a molas Eibach e amortecedores Öhlins, sendo totalmente ajustável.

Após vários meses de desenvolvimento, a Opel Motorsport e a PSA Motorsport realizaram, ao longo das últimas semanas, no sul da França, um conjunto adicional de testes, mais exigentes, com o Corsa Rally4. Durante cinco dias, as equipas da Opel e da PSA Motorsport completaram mais de mil quilómetros em estradas de terra e asfalto, sob diferentes condições. Os pilotos Yoann Bonato e Marijan Griebel, encarregados dos testes, ficaram impressionados com o desempenho da nova máquina de competição.

O piloto de testes da Opel Motorsport, Marijan Griebel, deu nota alta: «O Corsa Rally4 é muito fácil de pilotar, reage bem às alterações de afinações e dá imediatamente muita confiança. Com uma distância entre eixos mais longa, o Corsa é mais estável em curvas rápidas do que o ADAM R2, mantendo-se muito ágil. O motor sobrealimentado é ótimo, sentindo-se toda a sua força, especialmente em subidas. Graças ao binário mais elevado e a uma faixa de rotação muito mais ampla, o condutor tem de recorrer menos à caixa de velocidades do que num modelo ‘atmosférico’ equivalente. A tração também é muito boa. Em resumo, o Corsa Rally4 é um carro de ralis rápido e eficaz. Os testes foram muito produtivos.»

A homologação do Opel Corsa Rally4 está agendada para o próximo dia 1 de dezembro. A produção das unidades destinadas a clientes começa logo depois, abrindo-se as encomendas. «Os nossos clientes poderão contar com um carro de ralis rápido e fiável, à semelhança do ADAM R2», afirma o Diretor da Opel Motorsport, Jörg Schrott. «O Corsa Rally4 foi também desenvolvido levando em conta a necessidade de se obterem os menores custos de utilização possíveis, minimizando-se, assim, as necessidades orçamentais das equipas, e garantindo uma ótima relação preço/performance.» A Opel anunciará em breve o preço do Opel Corsa Rally4.

Numa fase posterior, o Corsa Rally4 irá representar o segundo nível de promoção conjunta entre a Opel e a ADAC na promoção de jovens talentos. A ação iniciar-se-á através da ADAC Opel e-Rally Cup, onde os melhores talentos poderão progredir para o ADAC Opel Rally Junior Team, acedendo ao “cockpit” de um Opel Corsa Rally4. Os pilotos poderão, depois, ambicionar aceder a um exigente programa internacional, no qual poderão continuar a estruturar a sua carreira e desenvolvimento enquanto pilotos.

Opel Corsa Rally4

Características Técnicas

Motor: Três cilindros, Turbo, EB2

Cilindrada: 1199 cm3

Diâmetro x curso: 75.0 x 90.5 mm

Gestão do motor: ECU Magneti Marelli, injeção direta

Potência máxima: 208 cv (153 kW) às 5450 rpm

Binário máximo: 290 Nm @ 3000 rpm

Transmissão: Tração às rodas da frente, caixa de cinco velocidades sequencial Sadev, diferencial autoblocante de três vias, embraiagem de duplo disco cerâmico (183 mm)

Travões: Discos ventilados de 330 mm à frente, com pinças de quatro pistões (290 mm para pisos de terra). Discos traseiros de 290 mm, com pinças de dois pistões. Travão de mão hidráulico do tipo “fly-off”

Suspensão: Molas Eibach e amortecedores Öhlins reguláveis

Jantes: 7 x 17 polegadas à frente, 6 x 15 polegadas atrás

Chassis: Carroçaria de baixo peso, com roll-bar soldado. Proteções para motor e caixa de velocidades. Extintor de incêndio. Sistema de abertura exterior para capô e tampa da bagageira. Anéis de reboque

Sistema elétrico: Display XAP com “Datalogger”, “Tripmaster”, faróis adicionais de longo alcance

Dimensões: Comprimento: 4065 mm; Largura: 1727 mm; Distância entre eixos: 2550 mm

Peso: 1080 kg (de acordo com o regulamento Rally4)