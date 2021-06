Onkar Rai: “sonho de infância correr no WRC e ficar no top 10 ao lado de lendas como o Seb…” | AutoSport

Como é natural, face a tantos problemas, o top 10 ficou completo com vários pilotos locais. Onkar Rai (Volkswagen Polo GTI R5) triunfou no WRc3 com mais de quatro minutos na frente de Karan Patel (Ford Fiesta R5) com Carl Tundo (Volkswagen Polo GTI R5) em terceiro, nono da geral.

Onkar, parabéns por ter completado o Rali Safari. Uma vitória no WRC3 e também um top 10 final para ti na WRC?

“Estou um pouco na lua. Não consigo descrever realmente a sensação. Tem sido um sonho de infância poder participar no WRC e estar entre os 10 primeiros ao lado de lendas como Seb Ogier e todos os outros, é um sonho tornado realidade”.

Foi um fim-de-semana difícil por razões pessoais, pelo que aconteceu ao teu irmão na sexta-feira (capotou e partiu uma perna). Deve ter sido uma grande distração para ti, mas fê-lo por ele?

“Definitivamente. Eu tenho um bom navegador que me mantinha focado. Juntos fizemos um trabalho muito bom em gerir tudo e não correr riscos. O Drew manteve-me definitivamente concentrado. O piloto recebe sempre o crédito, mas desta vez eu gostaria de lho dar”.

Que comparações podes fazer com os Rali Safari que tens feito ao longo dos últimos anos?

“Curiosamente estive a discutir isso com o Drew no carro. Já passaram quatro anos desde que terminei o Rali Safari e este foi provavelmente o mais difícil e provavelmente o melhor de todos. Foi um evento fantástico, realmente duro. Nós, como pilotos locais, nunca tínhamos visto este tipo de condições antes. Tenho tendência a sentir um pouco de pena dos rapazes do WRC por algumas das coisas que eles tiveram de passar.

Ouvi dizer que alguns dos carros estão ‘dobrados’ e não vão poder correr nos próximos eventos. Acho que eles estarão melhor preparados da próxima vez. Foi um verdadeiro prazer ter aqui toda a equipa. Têm havido cavalheiros muito simpáticos. Takamoto (Katsuta) todos o adoram. Ele é um tipo muito respeitoso. Queria que ele ganhasse, mas o Seb está no topo do seu ‘jogo’ neste momento. Acho que Taka vai ter a sua vitória em breve…”

O que é que pensas ao iniciar o troço final? Havia alguma ‘borboleta’ na tua barriga?

“Para ser sincero, não estava muito nervoso. Não estava a pilotar muito bem nas primeiras curvas. Estava bastante solto. Sabia que estava a ser observado ao vivo e tinha de me recompor. Mister Focus aqui (Drew) pôs-me de novo a tratar disso. Ganhámos a Power Stage e estou feliz com isso”.

O que pensas sobre o entusiasmo em relação ao evento no teu próprio país?

“Estivemos a falar disso na ligação! Esperava algumas pessoas, mas foi imenso. Nunca vi estradas com tanta gente a encher as ruas. Nos velhos tempos do Safari, em todo o lado paravam. Não pensei que isso voltasse a acontecer, mas aconteceu. Acho que muitos camionistas estão muito zangados (ndr, por causa dos enormes engarrafamentos).

O país inteiro colherá os frutos disto. A visibilidade que o Quénia teve, não podemos pôr um número nisso…”