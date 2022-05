ONDE VER O Rali de de Portugal: PE9 SSS Lousada 3.36 km 19:03 (6ª Feira/20 maio) | AutoSport

O ACP preparou 43 Zonas Espetáculo para ver o rali, a cor VERDE assinala os limites das áreas destinadas ao público, e só nestas áreas poderá assistir à prova. Todas as restantes áreas são interditas ao público.

O acesso às ZE, só será possível a partir de uma hora definida em cada caso, normalmente cerca de 5 horas antes da passagem do 1º concorrente.

Fique a conhecer a qualidade dos acessos, visibilidade e espetacularidade de cada uma das 43 ZE.

Aceda ao Mapa interativo das Zonas de Espetáculo e indicações Waze

QR CODE das 43 Zonas Espetáculo

1 – ‘Leia’ o QR CODE ou aceda a https://rallyzepub.vost.pt/

2 – Escolha do DIA

3 – Escolha a PEC

4 – Escolha a ZE

5 – Click no LINK Waze (direita no PC/Portátil; em baixo no Smartphone.

6 – Escolha ponto de partida (a aplicação vai calcular rota)

7 – Envie para o telemóvel, leia o QR Code e navegue pelo Waze.

SS9 – Lousada

Horário — 19:03

A pista da Costilha em Lousada, já há muito habituada a ser palco de duelos do automobilismo mundial, proporciona aos pilotos uma oportunidade única de se defrontarem diretamente com os seus adversários em pistas paralelas, ao longo de 3,36 km. É desta forma sempre espetacular e marcante que termina o primeiro dia desta edição do Vodafone Rally de Portugal. Caso pretenda assistir à super especial de Lousada deverá adquirir o bilhete através da Loja ACP.