ONDE VER O Rali de de Portugal: PE8 Mortágua 18.16 km 16:05 (6ª Feira/20 maio) | AutoSport

O ACP preparou 43 Zonas Espetáculo para ver o rali, a cor VERDE assinala os limites das áreas destinadas ao público, e só nestas áreas poderá assistir à prova. Todas as restantes áreas são interditas ao público.

O acesso às ZE, só será possível a partir de uma hora definida em cada caso, normalmente cerca de 5 horas antes da passagem do 1º concorrente.

Fique a conhecer a qualidade dos acessos, visibilidade e espetacularidade de cada uma das 43 ZE.

Aceda ao Mapa interativo das Zonas de Espetáculo e indicações Waze

QR CODE das 43 Zonas Espetáculo

1 – ‘Leia’ o QR CODE ou aceda a https://rallyzepub.vost.pt/

2 – Escolha do DIA

3 – Escolha a PEC

4 – Escolha a ZE

5 – Click no LINK Waze (direita no PC/Portátil; em baixo no Smartphone.

6 – Escolha ponto de partida (a aplicação vai calcular rota)

7 – Envie para o telemóvel, leia o QR Code e navegue pelo Waze.

SS8 – Mortágua

Horário — 1ª passagem às 16:05

Antes de rumarem a norte, os pilotos enfrentam ainda a classificativa de Mortágua, que no ano passado regressou ao percurso da prova vinte anos depois. O desafio passa por um seletivo percurso que goza de um irrepreensível e rápido piso junto aos eucaliptais tão característicos desta paisagem — onde o equilíbrio entre a velocidade e técnica apurada podem ditar diferenças significativas na classificação. Em 2021, a classificativa de Mortágua foi fatal para as aspirações à vitória do piloto belga Thierry Neuville, que ao embater num morro à saída de uma curva, capotou o seu Hyundai vindo a regressar à prova no dia seguinte.

ZE 16: Zona de transição da terra para asfalto com alguma visibilidade. Com o passar dos concorrentes, poderá haver algumas atravessadelas dado que o asfalto ficará mais escorregadio.

Veja como aceder à ZE16- CLIQUE AQUI

ZE 17: Zona verdadeiramente espetacular em que é possível observar a evolução dos concorrentes ao longo de quase um quilómetro ao longo de um anfiteatro natural.

Veja como aceder à ZE17- CLIQUE AQUI