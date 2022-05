ONDE VER o Rali de de Portugal: PE19/21 Fafe 11.18 km 08:38/12:18 (domingo/22 maio) | AutoSport

O ACP preparou 43 Zonas Espetáculo para ver o rali, a cor VERDE assinala os limites das áreas destinadas ao público, e só nestas áreas poderá assistir à prova. Todas as restantes áreas são interditas ao público.

O acesso às ZE, só será possível a partir de uma hora definida em cada caso, normalmente cerca de 5 horas antes da passagem do 1º concorrente.

Fique a conhecer a qualidade dos acessos, visibilidade e espetacularidade de cada uma das 43 ZE.

Aceda ao Mapa interativo das Zonas de Espetáculo e indicações Waze

QR CODE das 43 Zonas Espetáculo

1 – ‘Leia’ o QR CODE ou aceda a https://rallyzepub.vost.pt/

2 – Escolha do DIA

3 – Escolha a PEC

4 – Escolha a ZE

5 – Click no LINK Waze (direita no PC/Portátil; em baixo no Smartphone.

6 – Escolha ponto de partida (a aplicação vai calcular rota)

7 – Envie para o telemóvel, leia o QR Code e navegue pelo Waze.

SS19/21 – Fafe

Horário — 1ª passagem às 8:38 I 2ª passagem às 12:18

Considerado como “A Catedral dos Ralis em Portugal”, num perfeito paralelismo com a devoção e romaria que ali ocorre na passagem dos concorrentes. Os seus 11,18 km albergam os dois maiores cartões de visita da prova: o Confurco e a passagem no asfalto — sem esquecer o Salto da Pedra Sentada, que encerra o troço com chancela de ouro. A ambos os locais acorrem muitos milhares de pessoas, “em peregrinação”, para assistir à passagem da caravana do WRC. A festa começa na tarde anterior, quando se começam a juntar espectadores que guardam o melhor lugar para assistir à passagem dos carros, e dura até ao último concorrente passar pelo troço que será também palco da Power Stage.

ZE 39: Esta ZE marca a entrada na parte mais conhecida do troço de Fafe. Os concorrentes aproximam-se em alcatrão para entrar na terra num gancho à esquerda num cruzamento. Com a visibilidade mais limitada de todas as zonas espetáculo de Fafe, esta secção não deixa de ser um clássico da prova não tivesse o rally passado aqui pela 1º vez em 1984.

Veja como aceder à ZE39- CLIQUE AQUI

ZE 40: Trata-se de uma zona que tem na visibilidade o seu ponto de maior destaque. Dada a sua extensão ao longo da classificativa, poderá devidamente acompanhar os concorrentes durante alguns minutos, uma vez que esta ZE encontra-se num ponto alto, o que facilita a visibilidade por parte dos espectadores ao longo da prova.

Veja como aceder à ZE40- CLIQUE AQUI

ZE 41: Esta ZE tem na visibilidade o seu ponto forte. Os concorrentes podem ser devidamente acompanhados durante vários quilómetros antes de marcarem presença no ponto alto desta secção, o famoso Salto da Pereira — o primeiro de dois saltos que poderá ver e com que pode contar aqui no troço de Fafe.

Veja como aceder à ZE41- CLIQUE AQUI

ZE 42: No conhecido Confurco, a visibilidade e o conforto estarão aliados para criar um ambiente que todos os anos se revela impressionante. Aqui os espetadores poderão acompanhar a descida até à EN311, a tradicional passagem pelo alcatrão, e depois a subida em direção ao final da classificativa e ao Salto da Pedro Sentada.

Veja como aceder à ZE42- CLIQUE AQUI

ZE 43: ZE de excelência onde o famoso Salto da Pedra Sentada será aguardado por todos com enorme expectativa e emoção. Estando localizado a poucas centenas de metros do final da classificativa e do final da Power Stage, será por certo um final em grande para o Vodafone Rally de Portugal 2022.

Veja como aceder à ZE43- CLIQUE AQUI