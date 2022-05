ONDE VER o Rali de de Portugal: PE18 Montim 8.69 km 07:57 (domingo/22 maio) | AutoSport

O ACP preparou 43 Zonas Espetáculo para ver o rali, a cor VERDE assinala os limites das áreas destinadas ao público, e só nestas áreas poderá assistir à prova. Todas as restantes áreas são interditas ao público.

O acesso às ZE, só será possível a partir de uma hora definida em cada caso, normalmente cerca de 5 horas antes da passagem do 1º concorrente.

Fique a conhecer a qualidade dos acessos, visibilidade e espetacularidade de cada uma das 43 ZE.

Aceda ao Mapa interativo das Zonas de Espetáculo e indicações Waze

QR CODE das 43 Zonas Espetáculo

1 – ‘Leia’ o QR CODE ou aceda a https://rallyzepub.vost.pt/

2 – Escolha do DIA

3 – Escolha a PEC

4 – Escolha a ZE

5 – Click no LINK Waze (direita no PC/Portátil; em baixo no Smartphone.

6 – Escolha ponto de partida (a aplicação vai calcular rota)

7 – Envie para o telemóvel, leia o QR Code e navegue pelo Waze.

SS18 – Montim

Horário — 1ª passagem às 7:57

Apesar de conservar poucas zonas comuns à versão original criada em 1986, este troço concentra no seu piso rápido toda a intensidade do último dia de prova. Sendo um troço bastante curto, é suficientemente intenso para ditar abandonos inesperados: vale a pena lembrar o dia em que o piloto espanhol Carlos Sainz, em 1993, viu o seu Lancia capotar, obrigando-o à desistência. Montim reforça assim a sua importância, caso a decisão do vencedor seja decidida nos últimos quilómetros do rali.

ZE 36: Zona bastante técnica que permite acompanhar o final da prova com um salto e ainda todo o movimento ao redor da ZE.

Veja como aceder à ZE36- CLIQUE AQUI

ZE 37: Na zona planáltica, os concorrentes terão pela frente uma secção rápida, permitindo aos espectadores uma ampla visibilidade.

Veja como aceder à ZE37- CLIQUE AQUI

ZE 38: Zona de boa visibilidade, localizada num anfiteatro natural, numa parte do troço também ela rápida e com uma esquerda bastante técnica.

Veja como aceder à ZE38- CLIQUE AQUI