ONDE VER o Rali de de Portugal: PE17/20 Felgueiras 8.91 km 07:08/10:08 (domingo/22 maio) | AutoSport

O ACP preparou 43 Zonas Espetáculo para ver o rali, a cor VERDE assinala os limites das áreas destinadas ao público, e só nestas áreas poderá assistir à prova. Todas as restantes áreas são interditas ao público.

O acesso às ZE, só será possível a partir de uma hora definida em cada caso, normalmente cerca de 5 horas antes da passagem do 1º concorrente.

Fique a conhecer a qualidade dos acessos, visibilidade e espetacularidade de cada uma das 43 ZE.

Aceda ao Mapa interativo das Zonas de Espetáculo e indicações Waze

QR CODE das 43 Zonas Espetáculo

1 – ‘Leia’ o QR CODE ou aceda a https://rallyzepub.vost.pt/

2 – Escolha do DIA

3 – Escolha a PEC

4 – Escolha a ZE

5 – Click no LINK Waze (direita no PC/Portátil; em baixo no Smartphone.

6 – Escolha ponto de partida (a aplicação vai calcular rota)

7 – Envie para o telemóvel, leia o QR Code e navegue pelo Waze.

SS17/20 – Felgueiras

Horário — 1ª passagem às 7:08 I 2ª passagem às 10:08

Após o regresso na edição de 2021, o Vodafone Rally de Portugal volta este ano novamente às estradas do Monte de Santa Quitéria. O traçado é um autêntico carrossel florestal, intercalando zonas rápidas com passagens bastante exigentes do ponto de vista da condução. Um energético despertar bem cedo em Felgueiras, no último dia de competição.

ZE 32: Esta zona localizada no início da classificativa permite assistir ao arranque e ainda à descida inicial que termina num gancho à esquerda. A falta de árvores e um anfiteatro artificial permite aos espectadores uma boa visibilidade.

Veja como aceder à ZE32- CLIQUE AQUI

ZE 33: Zona de visibilidade limitada em que o público pode acompanhar os concorrentes num gancho a descer à direita e numa sequência de curvas onde os carros da frente poderão exibir toda a sua potência na abordagem ao percurso.

Veja como aceder à ZE33- CLIQUE AQUI

ZE 34: Esta ZE encontra-se na travessia de alcatrão após a descida do Santuário de Santa Quitéria. A visibilidade não é muito ampla, mas os espetadores poderão assistir a uma sequência de zonas rápidas antes do percurso entrar novamente na floresta.

Veja como aceder à ZE34.



ZE 35: Na última zona da classificativa de Felgueiras, os concorrentes abordam uma longa curva à direita que os espetadores poderão acompanhar do lado interior da mesma. A visibilidade é limitada mas o espetáculo está obviamente garantido.

Veja como aceder à ZE35- CLIQUE AQUI