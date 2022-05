ONDE VER o Rali de de Portugal: PE16 SSS Porto – Foz 3.30 km 19:03 (sábado/21 maio) | AutoSport

O ACP preparou 43 Zonas Espetáculo para ver o rali, a cor VERDE assinala os limites das áreas destinadas ao público, e só nestas áreas poderá assistir à prova. Todas as restantes áreas são interditas ao público.

O acesso às ZE, só será possível a partir de uma hora definida em cada caso, normalmente cerca de 5 horas antes da passagem do 1º concorrente.

Fique a conhecer a qualidade dos acessos, visibilidade e espetacularidade de cada uma das 43 ZE.

Aceda ao Mapa interativo das Zonas de Espetáculo e indicações Waze

QR CODE das 43 Zonas Espetáculo

1 – ‘Leia’ o QR CODE ou aceda a https://rallyzepub.vost.pt/

2 – Escolha do DIA

3 – Escolha a PEC

4 – Escolha a ZE

5 – Click no LINK Waze (direita no PC/Portátil; em baixo no Smartphone.

6 – Escolha ponto de partida (a aplicação vai calcular rota)

7 – Envie para o telemóvel, leia o QR Code e navegue pelo Waze.

PE16 SSS Porto – Foz 3.30 km 19:03

SS16 – Porto

Horário — 19:03

A superespecial desenhada para a cidade do Porto terá no distinto bairro da Foz o seu palco de eleição. O cenário natural monumental junto ao Castelo de São João da Foz (uma velha fortaleza do século XVI) junto ao mar, perto dum pequeno farol que marca a saída do Douro para o Atlântico, proporcionará memoráveis momentos ao Vodafone Rally de Portugal 2022.

O público poderá assistir à prova na zona de peão, não havendo de necessidade de adquirir bilhete para assistir à super especial nessa zona, mas convém ir cedo, pois milhares de pessoas vão querer fazer o mesmo e não vai haver lugar para todos, arriscando-se a ficar com várias filas de gente à frente. Caso pretenda assistir à super especial do Porto numa das bancadas disponíveis para o efeito, poderá adquirir o seu bilhete, se entretanto não estiver esgotado.

