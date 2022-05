ONDE VER o Rali de de Portugal: PE12/15 Amarante 37.24 km 09:54/16:54 (sábado/21 maio) | AutoSport

O ACP preparou 43 Zonas Espetáculo para ver o rali, a cor VERDE assinala os limites das áreas destinadas ao público, e só nestas áreas poderá assistir à prova. Todas as restantes áreas são interditas ao público.

O acesso às ZE, só será possível a partir de uma hora definida em cada caso, normalmente cerca de 5 horas antes da passagem do 1º concorrente.

Fique a conhecer a qualidade dos acessos, visibilidade e espetacularidade de cada uma das 43 ZE.

Aceda ao Mapa interativo das Zonas de Espetáculo e indicações Waze

QR CODE das 43 Zonas Espetáculo

1 – ‘Leia’ o QR CODE ou aceda a https://rallyzepub.vost.pt/

2 – Escolha do DIA

3 – Escolha a PEC

4 – Escolha a ZE

5 – Click no LINK Waze (direita no PC/Portátil; em baixo no Smartphone.

6 – Escolha ponto de partida (a aplicação vai calcular rota)

7 – Envie para o telemóvel, leia o QR Code e navegue pelo Waze.

PE12/15 Amarante 37.24 km 09:54/16:54

SS12/15 – Amarante

Horário — 1ª passagem às 9:54 I 2ª passagem às 16:54

Desde 2015, o troço de Amarante continua a ser a PEC mais longa da prova com um total de 37,24 km. O percurso desta classificativa inicia-se em Mondim de Basto e utiliza em grande parte o antigo Marão, um clássico do Rally de Portugal dos anos 80. Sítios como o gancho do Fridão, a Ponte da Guiné e o gancho da Sapinha são percorridos novamente este ano como foram pela primeira vez, em 1969. Devido à sua distância, as equipas fazem uma abordagem distinta, onde a resistência e a gestão de andamento serão por certo trunfos decisivos num bom resultado neste terceiro dia de competição.

ZE 27: Este local revela-se impressionante por se tratar da abordagem a um gancho para a esquerda com desnível, a exigir grande técnica do seu ataque, típica deste mítico troço de ralis.

Veja como aceder à ZE27- CLIQUE AQUI

ZE 28: Apesar da fraca visibilidade, esta zona é única por se tratar da abordagem a um gancho para a esquerda com desnível, numa zona entre árvores, a exigir grande técnica no seu ataque.

Veja como aceder à ZE28- CLIQUE AQUI

ZE 29: Zona com visibilidade limitada mas interessante de seguir dada a largura da estrada e o bailado dos concorrentes para abordar cada curva que compõem esta secção da classificativa.

Veja como aceder à ZE29- CLIQUE AQUI

ZE 30: Um gancho típico que provocará uma travagem forte e uma colocação técnica. Esta é uma ZE que proporciona grande visibilidade do decorrer da prova.

Veja como aceder à ZE30- CLIQUE AQUI