ONDE VER o Rali de de Portugal: PE11/14 Cabeceiras de Basto 22.03 km 08:38/15:38 (sábado/21 maio) | AutoSport ONDE VER o Rali de de Portugal: PE11/14 Cabeceiras de Basto 22.03 km 08:38/15:38 (sábado/21 maio)

O ACP preparou 43 Zonas Espetáculo para ver o rali, a cor VERDE assinala os limites das áreas destinadas ao público, e só nestas áreas poderá assistir à prova. Todas as restantes áreas são interditas ao público.

O acesso às ZE, só será possível a partir de uma hora definida em cada caso, normalmente cerca de 5 horas antes da passagem do 1º concorrente.

Fique a conhecer a qualidade dos acessos, visibilidade e espetacularidade de cada uma das 43 ZE.

Aceda ao Mapa interativo das Zonas de Espetáculo e indicações Waze

QR CODE das 43 Zonas Espetáculo

1 – ‘Leia’ o QR CODE ou aceda a https://rallyzepub.vost.pt/

2 – Escolha do DIA

3 – Escolha a PEC

4 – Escolha a ZE

5 – Click no LINK Waze (direita no PC/Portátil; em baixo no Smartphone.

6 – Escolha ponto de partida (a aplicação vai calcular rota)

7 – Envie para o telemóvel, leia o QR Code e navegue pelo Waze.

SS11/14 – Cabeceiras de Basto

Horário — 1ª passagem às 8:38 I 2ª passagem às 15:38

É considerado por muitos como o mais bonito troço do Vodafone Rally de Portugal. O troço começa na Área de Lazer da Veiga e os primeiros onze quilómetros decorrem em estradas já conhecidas, onde a dureza do piso aliado à elevada exigência técnica ditará grandes diferenças. A progressiva subida inicial antevê toda a velocidade pura que se atingirá na zona mais planáltica, onde a fantástica paisagem natural enquadrará os concorrentes. Antes de atingirem o final, perto de Busteliberne e já no concelho de Cabeceiras de Basto digladiar-se-ão com uma inclemente e vertiginosa descida.

ZE 24: Zona com uma aproximação muito rápida em descida acentuada, com uma curva muito larga que torna a progressão dos concorrentes interessante de seguir.

ZE 25: Zona de grande espetáculo com um gancho à direita seguido de uma zona sinuosa em anfiteatro natural de dimensões suficientes para alojar todos os espetadores.

ZE 26: Zona de grande espetáculo com ampla visibilidade, conforto e beleza. Em anfiteatro natural e com muito espaço para acolher todos os espectadores. Zona de acesso 4×4.

