ONDE VER o Rali de de Portugal: PE10/13 Vieira do Minho 17.48 km 07:38/14:38 (sábado/21 maio) | AutoSport

O ACP preparou 43 Zonas Espetáculo para ver o rali, a cor VERDE assinala os limites das áreas destinadas ao público, e só nestas áreas poderá assistir à prova. Todas as restantes áreas são interditas ao público.

O acesso às ZE, só será possível a partir de uma hora definida em cada caso, normalmente cerca de 5 horas antes da passagem do 1º concorrente.

Fique a conhecer a qualidade dos acessos, visibilidade e espetacularidade de cada uma das 43 ZE.

Aceda ao Mapa interativo das Zonas de Espetáculo e indicações Waze

QR CODE das 43 Zonas Espetáculo

1 – ‘Leia’ o QR CODE ou aceda a https://rallyzepub.vost.pt/

2 – Escolha do DIA

3 – Escolha a PEC

4 – Escolha a ZE

5 – Click no LINK Waze (direita no PC/Portátil; em baixo no Smartphone.

6 – Escolha ponto de partida (a aplicação vai calcular rota)

7 – Envie para o telemóvel, leia o QR Code e navegue pelo Waze.

PE10/13 Vieira do Minho 17.48 km 07:38/14:38

SS10/13 – Vieira do Minho

Horário — 1ª passagem às 7:38 I 2ª passagem às 14:38

Este é o primeiro dos troços que encontram no coração da intrépida Serra da Cabreira o seu palco. A prova especial de classificação tem este ano um início renovado após a partida do Santuário da Senhora da Fé. Os concorrentes vão serpentear a serra evitando excessos, tendo a Serra do Gerês como pano de fundo, servindo também de vigilante na progressão dos concorrentes. Depois de se cruzar o asfalto na zona da Serradela, o troço entra numa zona mais clássica da Serra da Cabreira com alguns saltos à mistura. ZE 19: Esta zona é usada pela primeira vez no percurso do rally. Aqui termina a parte nova de Vieira do Minho e começa a versão de 2021. Esta ZE é constituída por um cruzamento em noventa graus a subir com visibilidade limitada.

Veja como aceder à ZE19- CLIQUE AQUI

ZE 20: Zona ampla onde é possível observar a evolução dos concorrentes ao longo de cerca de um quilómetro. O percurso da prova dentro da ZE proporciona uma variedade de curvas que farão as delícias dos espectadores.

Veja como aceder à ZE (A) e (B)- CLIQUE AQUI

Veja como aceder à ZE (B)- CLIQUE AQUI

ZE 21: Os concorrentes progridem numa zona rápida e abordam uma curva bastante fechada para a direita, exigindo a máxima concentração. Zona de boa visibilidade em anfiteatro natural, numa parte do troço muito rápida com grandes motivos de interesse em termos de espetacularidade.

Veja como aceder à ZE21- CLIQUE AQUI

ZE 22: Os concorrentes terão pela frente uma secção bastante rápida e desafiante, permitindo uma ampla visão dos acontecimentos numa zona de transição do asfalto para terra. O ponto culminante acontecerá num salto memorável que todos os amantes da prova não vão querer perder.

Veja como aceder à ZE22- CLIQUE AQUI

ZE 23: Trata-se de uma zona que tem na visibilidade o seu ponto forte. Poderemos observar mais de um quilómetro de troço. Este setor tem variações de andamento interessantes de seguir onde a vista se deliciará com a perspetiva global. Um salto torna este ponto ainda mais interessante.

Veja como aceder à ZE23- CLIQUE AQUI