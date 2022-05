ONDE VER o Rali de de Portugal: (19 de maio, 5ª Feira) Shakedown e SS Coimbra | AutoSport

O ACP preparou 43 Zonas Espetáculo para ver o rali, a cor VERDE assinala os limites das áreas destinadas ao público, e só nestas áreas poderá assistir à prova. Todas as restantes áreas são interditas ao público.

O acesso às ZE, só será possível a partir de uma hora definida em cada caso, normalmente cerca de 5 horas antes da passagem do 1º concorrente.

Fique a conhecer a qualidade dos acessos, visibilidade e espetacularidade de cada uma das ZE.

Aceda ao Mapa interativo das Zonas de Espetáculo e indicações Waze

QR CODE das 43 Zonas Espetáculo

1 – ‘Leia’ o QR CODE ou aceda a https://rallyzepub.vost.pt/

2 – Escolha do DIA

3 – Escolha a PEC

4 – Escolha a ZE

5 – Click no LINK Waze (direita no PC/Portátil; em baixo no Smartphone.

6 – Escolha ponto de partida (a aplicação vai calcular rota)

7 – Envie para o telemóvel, leia o QR Code e navegue pelo Waze.

Shakedown Paredes-Baltar

Horário — Das 9:01 às 13:30.

No coração do Concelho de Paredes, Baltar e o seu circuito recebem uma vez mais de braços abertos a caravana do Vodafone Rally de Portugal naquela que é conhecida como a derradeira prova teste. Com os quatro quilómetros e quinhentos e cinquentas metro o Shakedown assume-se como o palco ideal dos últimos acertos e afinação dos WRC, para os exigentes quilómetros e dias que se seguirão nesta competição. No interior do circuito de Baltar acompanharemos a espetacular progressão dos concorrentes nos últimos 800 metros.

ZE 1: Zona de pouca visibilidade e de transição entre os caminhos de asfalto e de terra. Há aqui uma longa e rápida reta que culmina numa forte travagem para uma curva à esquerda bastante fechada — um momento que não vai querer perder.

Veja como aceder à ZE1 – CLIQUE AQUI





ZE 2: Bastante técnica, esta zona é na verdade a pista do circuito de Baltar. Ao longo de 800 metros os concorrentes irão progredir num misto de terra e asfalto. A configuração da pista este ano é diferente da de 2021 dadas as modificações no circuito de Baltar.

Veja como aceder à ZE2 – CLIQUE AQUI





PE1 SSS Coimbra 2.82 km 19:03

SS1 – Coimbra

Horário — Às 19:03

Para além da Cerimónia de Partida, a cidade de Coimbra este ano também será palco para o início competitivo do Vodafone Rally de Portugal com uma espetacular superespecial junto ao Rio Mondego e à Ponte de Santa Clara. Com início junto ao Portugal dos Pequenitos, a superespecial de Coimbra percorre os arruamentos principais entre o Convento de São Francisco e o Estádio Universitário, num percurso espetacular que inclui um salto que proporcionará por certo imagens espetaculares e será o início perfeito para o rally. O público poderá assistir à prova na zona de peão, não havendo necessidade de adquirir bilhete para assistir à superespecial nessa zona. Caso pretenda assistir à superespecial de Coimbra numa das bancadas disponíveis para o efeito.

