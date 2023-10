Oliver Solberg vence WRC2 no Rali do Chile, mas está fora da luta pelo título | AutoSport

Oliver Solberg terminou a sua época de 2023 no WRC2 em grande, ao vencer a categoria WRC2 no Rali do Chile. O sueco, apesar de já estar fora da luta pelo título do campeonato, garantiu a vitória na sua sétima e última ronda pontuável por 25,8 segundos sobre o seu colega piloto do Škoda Fabia RS Rally2, Gus Greensmith, além de terminar num impressionante sexto lugar na classificação geral do rali.

Solberg rodava atrás do seu rival Sami Pajari após a primeira etapa de sexta-feira, mas superou duas ligeiras saídas de estrada e a perda dos seus óculos de condução para ultrapassar o finlandês, que acabou por terminar em terceiro, depois de ter tido graves problemas com o desgaste dos pneus do seu carro, no sábado: “É fantástico”, sorriu Solberg. “Finalmente, voltei a ganhar! Tem sido um longo ano e, ok, o meu campeonato acabou agora, mas continua a ser fantástico correr. Conseguir finalmente uma vitória de novo é uma sensação incrível.”

Gus Greensmith perdeu tempo na sexta-feira devido a problemas com o equilíbrio do seu carro, mas manteve vivas as suas esperanças de chegar ao título, ao terminar à frente do quarto classificado, Yohan Rossel, ao volante de um Citroën C3 Rally2. Rossel recuperou de um problema de motor na sexta-feira para terminar a 1m35.4s do primeiro lugar. Continua em segundo no campeonato, tendo reduzido a vantagem do líder Andreas Mikkelsen para apenas quatro pontos.

Nikolay Gryazin levou seu Škoda ao quinto lugar, apesar de ter capotado e feito um pião na sexta-feira, enquanto Emilio Rosselot foi o piloto chileno mais bem colocado, com o sexto lugar na categoria.

Neste momento, Andreas Mikkelsen lidera com 108 pontos, mais quatro que Yohan Rossel (104), Gus Greensmith é terceiro (99) mas os pilotos têm seis resultados para somar de sete provas nomeadas, o que significa que Mikkelsen tem pontos de cinco ralis, enquanto Rossel e Greensmith já pontuaram em seis, querendo isto dizer que as possibilidades de Mikkelsen são maiores, pois Rossel e Greensmith só podem fazer mais uma prova a pontuar.