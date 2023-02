Oliver Solberg vence WRC2 no Rali da Suécia | AutoSport

Oliver Solberg/ Elliot Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) vencera o WRC2 no Rali da Suécia fruto de uma prova muito consistente, a fugir dos erros em que é pródigo, batendo Ole Christian Veiby/Torstein Eriksen (Volkswagen Polo R5) por 42.3s depois dos restantes adversários se terem atrasado por vários motivos.

No final da primeira manhã de prova já liderava com 6.8s de avanço para Sami Pajari/Enni Malkonen (Skoda Fabia RS Rally2) com Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai i20 N Rally2) a 6.8s e Veiby a 10.1s, mas no final do dia já tinha um avanço de 13.0s para Pajari, com Jari Huttunen/Antti Linnaketo (Skoda Fabia Rally2) a 35.1. Para trás já tinham ficado Veiby, a 37.0s e especialmente Suninen com problemas mecânicos e Emil Lindholm/Reeta Hamalainen (Skoda Fabia RS Rally2) que bateu num banco de neve e teve de parar para limpar a entrada de ar para o radiador.

No fim da manhã de sábado já tinha Veiby a 31.4s e no fim do dia de ontem a 51.6s, pelo que ofi só levar o carro até ao fim. Veiby foi segundo na frente de Pajari, com Georg Linnamae/James Morgan (Hyundai i20 N Rally2) em quarto.