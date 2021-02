Oliver Solberg já testou o World Rally Car, o Hyundai i20 WRC com que se vai estrear no Mundial de Ralis. Poucos duvidam que o jovem sueco/norueguês tem tudo para atingir ou eventualmente suplantar os passos do pai, Petter Solberg, e este é só mais um, a estreia com um carro de topo, depois de pouco mais de 20 ralis com os R5, e mais alguns nos EUA Com o Subaru Impreza WRX STi.

Oliver Solberg testou o Hyundai i20 WRC (vídeo)