Oliver Solberg tem um problema: ‘polícias’ do Monte Carlo não gostam de donuts…

Oliver Solberg não tem – definitivamente – sorte com o ‘drift’ ou com os piões. Desta feita, tal como vários outros pilotos, derrapou no gancho do Fairmont Monte Carlo, o conhecido hotel situado no exterior do gancho mais apertado do traçado da Fórmula 1.

Foi punido pelos Comissários Desportivos, por ‘condução exibicionista’, isto quando se deslocava para a Cerimónia de entrega de Prémios.

Depois da polémica do Rali de Portugal de 2023, quando realizou ‘donuts’ e recebeu uma penalização de um minuto, o que ‘entregou’ o triunfo no WRC2 a Gus Greensmith. Desta feita, fez 20 metros de drift, é verdade que estavam pessoas no passeio, mas o carro derrapou de forma completamente controlada e o que sucedeu é que o sueco foi dado como exemplo, porque vários fizeram o mesmo.