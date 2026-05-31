No Rali de Portugal, o AutoSport relembrou Oliver Solberg que começou muito bem em Monte Carlo – mesmo com alguma sorte devido à sua saída de estrada – mas depois disso tem andado depressa, mas sem consistência, e com erros a mais. Perguntámos-lhe diretamente: Sentes que, por vezes, a tua condução leva o carro para além dos seus limites e se abrandasses um pouco, ainda terias o ritmo para lutar por vitórias? “Provavelmente. É provavelmente uma boa análise, sim”, respondeu-nos.



O sueco parece entender o problema, mas continua a cometer os mesmos erros.

No Rali do Japão, Oliver Solberg voltou a sair de estrada quando estava em posição de discutir a liderança e o padrão começa a consolidar-se como um dos temas centrais da sua temporada de estreia a tempo inteiro num Rally1.

A velocidade está claramente lá, mas a repetição de erros quando força no limite — sobretudo em asfalto — mostra que o problema já não é de talento, mas de gestão de risco, maturidade competitiva e adaptação ao contexto.

O mesmo padrão repete-se

A contradição tem sido evidente. Solberg reconhece o problema, verbaliza-o com lucidez, mas continua sem o corrigir em estrada. Em Portugal, já admitia que talvez estivesse “um pouco rápido demais” para a sua experiência no carro e defendia a necessidade de fazer um “reset”. Pouco depois, no Japão, voltou a cair no mesmo cenário: ataque forte, margem curta, erro decisivo.

Esse ciclo ajuda a explicar por que razão a questão persiste. Solberg sabe que precisa de conter o ímpeto, mas a combinação entre confiança, velocidade natural e ambição imediata empurra-o para uma zona em que a gestão emocional nem sempre acompanha a capacidade técnica. Quando ele próprio aceita que talvez leve o carro para além do limite, está, no fundo, a identificar o problema central: não lhe falta andamento, falta-lhe transformar esse andamento em ralis completos.

Ogier aponta o risco de “querer demasiado cedo”

A leitura de Sébastien Ogier vai precisamente nesse sentido. O francês considera que os erros fazem parte do processo de aprendizagem, mas deixa um aviso claro: Solberg tem de ter cuidado para não exagerar e não “queimar as asas” por querer demasiado cedo. A observação é importante porque parte de alguém que conhece, talvez melhor do que ninguém no pelotão atual, a diferença entre ser rápido e saber quando não usar toda a velocidade disponível.

Ogier sublinha também um ponto decisivo: ao fim de sete rondas, Solberg foi rápido em todas, mas em todas houve pequenos problemas. Isso significa que o problema não é episódico; é estrutural. A velocidade, diz Ogier, é o mais difícil de encontrar e Solberg já a tem. O desafio agora é outro: construir consistência sem perder identidade competitiva.

Claramente, este ‘caso Solberg’ parece menos um problema técnico e muito mais um teste de evolução mental. Monte Carlo confirmou que tem capacidade para ganhar. O que os ralis seguintes mostraram é que ganhar um evento e sustentar uma candidatura ao título são coisas diferentes.

Solberg continua a cometer os mesmos erros porque a sua velocidade chega antes da sua experiência de gestão. E, no WRC, quando o instinto de atacar amadurece mais depressa do que a capacidade de medir risco, o desfecho repete-se quase sempre no mesmo sítio — fora de estrada.