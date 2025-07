Oliver Solberg pronto para regresso aos Rally1

Oliver Solberg diz sentir-se preparado para o seu regresso aos Rally1 no Rali Estónia, após um teste com a Toyota que descreveu como “a coisa mais fantástica que já fiz na vida”.

A Toyota ofereceu ao atual líder do WRC2 a oportunidade de trocar o seu GR Yaris Rally2 por um GR Yaris Rally1 de fábrica para disputar o rali de terra da próxima semana na Estónia. Este é o primeiro Rally1 de Solberg desde que partilhou o terceiro i20 N da Hyundai durante a temporada de 2022, e a sua estreia com a equipa de fábrica da Toyota.

O piloto de 23 anos juntou-se à equipa da Toyota na terça e quarta-feira para testar o GR Yaris Rally1 pela primeira vez como parte dos seus preparativos para o seu regresso ao escalão máximo do WRC na próxima semana.

“Com certeza, sinto-me pronto para estar de volta ao Rally1 e para aprender e ganhar experiência novamente e voltar ao nível mais alto e reaprender novamente a lutar”, disse o sueco. “Tudo será bastante novo e um carro e equipa totalmente diferentes e tudo será diferente, mas pelo menos será um ótimo momento para voltar, e sinto-me pronto. Tem sido uma ótima temporada até agora para ganhar esta experiência agora.

Ajuda de Sébastien Ogier

“Para estar na Finlândia com o carro Toyota Rally1, é antes de mais um sonho tornado realidade. É a coisa mais fantástica que já fiz na minha vida e a mais divertida que já tive. Até agora é fantástico, e sinto conduzir um carro tão incrível, já me sentindo confortável no carro e tendo boa velocidade e assim por diante, é simplesmente inacreditável. Mas claro, sinto-me um pouco nervoso. É rápido, mas a sensação é boa e estamos a aprender passo a passo e esse é o objetivo principal.”

Preparação minuciosa e conselhos dos colegas

Solberg não deixou pedra sobre pedra relativamente aos seus preparativos para a prova, revelando que tem procurado conselhos dos seus novos colegas de equipa da Toyota, Elfyn Evans, Kalle Rovanperä, Sébastien Ogier, Sami Pajari e Takamoto Katsuta: “Tentei aprender com todos e tentei fazer aos meus colegas de equipa o máximo de perguntas possível”, disse Solberg.

“Estive a falar um pouco com o Ogier ao telefone, ele é um tipo fantástico e sempre super prestável e tentou ajudar-me.”

“Tentei fazer-lhe perguntas para aprender sobre a equipa e o carro, sinto que ele me ajudou muito com isto para me sentir confortável e confiante.

Usei os outros ralis desta temporada para me preparar caso tivesse esta oportunidade. Fazer a todos os pilotos o máximo de perguntas possível é sempre uma boa ideia.”

Objetivos para o Rally Estónia

Olhando para o rali da próxima semana na Estónia (17 – 20 de julho) – um rali onde conquistou vitórias na classe Rally2 em 2019 e 2020 – Solberg estabeleceu para si mesmo objetivos modestos, pois pretende aproveitar ao máximo a oportunidade.

“O Rally Estónia é um rali onde me saí muito bem no passado. Ganhei-o duas vezes num carro Rally2. Sempre foi um dos meus ralis favoritos. É um rali fantástico, fixe. Muito complicado, muito difícil, bastante técnico e pode ser bastante esburacado, mas também super-rápido. Tem absolutamente tudo num rali”, acrescentou.

“Não é um rali fácil para começar, isso é certo, mas qualquer rali será difícil para começar, então é ótimo ter a oportunidade e depois divertir-me, alguns grandes saltos e ir o mais rápido possível.

“Os meus objetivos para o rali, acho, são bastante simples: primeiro de tudo é terminar o rali, ganhar o máximo de experiência possível no carro, ficar cada vez mais confortável durante o rali.

“Não estou à procura de ganhar o primeiro troço, muito menos ganhar o rali, o objetivo é entrar passo a passo, progredir a velocidade e recuperar a confiança.”