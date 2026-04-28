Oliver Solberg: Pequenos detalhes travam duelo de sonho com Ogier nas Canárias
Um erro de cálculo num ligeiro topo a alta velocidade ditou o abandono de Oliver Solberg no Rally Islas Canarias, quando o sueco pressionava Sébastien Ogier pela liderança da prova. Apesar do desfecho amargo, o jovem piloto da Toyota Gazoo Racing sublinha que a competitividade demonstrada reafirma o seu potencial na luta pelo topo do WRC.
Oliver Solberg viu a sua candidatura à vitória no Rally Islas Canarias terminar de forma abrupta na manhã de domingo, durante a 17.ª classificativa (Ingenio – Valsequillo 2). Após ter iniciado o último dia a apenas 3,8 segundos de Sébastien Ogier, o piloto de 24 anos conseguiu reduzir a distância para escassos 2,2 segundos antes de sofrer um despiste que deixou o seu Toyota GR Yaris Rally1 com danos irreparáveis.
Embora o piloto e o navegador Elliott Edmondson tenham saído ilesos, o abandono impediu a equipa de levar a decisão até à Power Stage, retirando-os de uma luta direta que Solberg descreveu como um “sonho tornado realidade”.
O erro decisivo: a física do salto
O incidente ocorreu num troço onde as condições de aderência sofreram alterações drásticas entre as passagens, com o asfalto húmido da manhã a dar lugar a uma estrada seca e muito mais rápida. Solberg explicou que a maior velocidade de abordagem alterou radicalmente a reação do carro num salto específico: “O fluxo e a velocidade no troço eram bons, e eu nem estava a forçar excessivamente”, explicou o piloto. “Havia esta curva com um salto. De manhã passámos muito mais devagar, por isso não saltei muito, e não esperava que este carro saltasse tanto agora. Foi apenas um pequeno erro; saltei fora da trajetória e bati num talude.”
Apesar da dificuldade em julgar a evolução do terreno, o piloto sueco recusou desculpar-se com as circunstâncias, classificando o erro como “estúpido”, mas inerente a quem luta por segundos num rali de asfalto.
Ambição vs. Experiência
Com este abandono, Solberg desceu para a quarta posição no campeonato, encontrando-se agora a 33 pontos do novo líder, Elfyn Evans. Questionado sobre se deveria ter gerido o segundo lugar em vez de atacar a liderança de Ogier, o jovem piloto foi perentório na sua mentalidade competitiva.
“É fácil dizer que ficaria feliz com o segundo lugar, que era também o objetivo. Mas quando estás a apenas dois segundos…”, admitiu. Solberg enfatizou que, embora seja ainda “muito novo no carro”, a velocidade pura e o feeling com a máquina são fantásticos, faltando apenas “limar pequenos detalhes para afinar o último ponto percentual”.
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