Oliver Solberg no Rali da Estónia: uma montanha-russa de emoções e triunfo inesperado

O Rali da Estónia revelou-se uma experiência inesquecível para Oliver Solberg, um evento que o deixou com a “cabeça a andar à roda”, num misto de felicidade, alívio e profunda emoção.

O jovem piloto sueco, que regressou à categoria Rally1 com a Toyota, expressou a intensidade do momento, refletindo sobre o longo e árduo caminho percorrido, repleto de sonhos, lutas e uma crença inabalável no seu potencial.

“Que rali incrível! Sinto a minha cabeça a andar à roda, estou feliz, aliviado e emocionado”, partilhou Solberg, visivelmente tocado pela experiência. A sua gratidão estendeu-se aos fãs, que descreveu como os “melhores do mundo”, reconhecendo a sua paixão e o desejo de ver uma vitória de Ott Tänak em casa. “Sei que vocês queriam uma vitória do Ott, mas peço desculpa, dei o meu melhor”, disse, com um toque de humildade.

A pressão e a adrenalina foram companheiras constantes ao longo do rali. Solberg admitiu nunca ter sentido “tanto nervosismo, felicidade ou medo” em toda a sua vida. A surpresa de se encontrar na liderança desde a noite de sexta-feira, com “dois tipos loucos” a pressionar atrás, foi um desafio mental e físico.

“Podem imaginar, sexta-feira à noite, de alguma forma a liderar, e ter estes dois tipos ‘loucos’ atrás de ti a guiar como loucos, e sabemos que eles já estão aqui há algum tempo, todos vamos ter a mesma posição de partida, talvez não seja assim tão fácil”, descreveu.

Apesar da intensa perseguição, Solberg conseguiu estender a sua liderança no sábado, tanto até ao almoço como durante e ao fim da tarde. Este cenário levou-o a questionar-se: “O que faço agora? Vou em frente e acredito mesmo na vitória? Ou devo manter a calma?”. A noite anterior à decisão foi de insónia, mas o resultado final foi de pura satisfação. “Não consegui dormir na noite passada, mas estou aqui e adoro isto. É fantástico!”, concluiu, celebrando a sua performance notável e a liderança alcançada no Rali da Estónia.

FOTO @World