Oliver Solberg no ataque ao título do WRC2 com a Škoda Motorsport | AutoSport

Oliver Solberg vai manter-se a correr no WRC2 com um Škoda Fabia RS Rally2 em 2024. Depois de ter sido despromovido dos Rally1 para o WRC2 em 2023, este ano quer tentar chegar ao título da segunda divisão dos ralis.

O sueco, que começou a correr nos ralis ao mais alto nível aos 15 anos, em 2017, estreou-se no WRC no final de 2019, em Gales, num Volkswagen Polo GTI R5, fez uma campanha completa em 2020, ano que foi tudo menos completo, por causa da pandemia, guiou o seu VW Polo R5, mas também já um Škoda da equipa oficial. Em 2021 foi para a equipa principal da Hyundai Motorsport, começou com os R5, mas depressa lhe deram a hipótese de correr nos WRC, no Rali do Ártico, em que foi sétimo da geral. Em Portugal voltou ao R5 mas na Sardenha e no Quénia, correu de WRC sem grandes resultados, terminando no entanto o ano com dois bons ralis, em Espanha e em Monza onde foi sétimo e quinto, respetivamente.

Contudo, nos Rally1 em 2022, Solberg correu com a Hyundai Motorsport como terceiro piloto em alguns eventos, mas nas primeiras três provas desistiu duas vezes, sendo sexto na Suécia, a meio do ano, vários maus resultados contribuíram para que a equipa optasse por não o manter em 2023, apesar de dois bons resultados na Bélgica e Nova Zelândia.

Em 2023, começou muito bem o WRC2, com triunfos na Suécia, pódio no México, e um agridoce segundo lugar em Portugal, prova que dominou até ser penalizado por causa dos piões em Lousada, caindo para segundo.

Parece ter ficado abalado e os problemas de suspensão na Sardenha e na Estónia, aliados a um abandono relacionado com a bomba de combustível no Rali da Acrópole, tiraram-lhe hipóteses de lutar pelo campeonato.

Agora, confirmou os seus planos com a Škoda Motorsport e vai lutar pelo título do WRC2. Não sabe para já quantos ralis vai fazer, para lá dos regulamentares do WRC2, mantém Elliott Edmondson ao lado e continua com o apoio da Monster Energy.