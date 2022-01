Oliver Solberg mostra os bastidores do ‘seu’ Rali de Monte Carlo (vídeo) | AutoSport

Este é um bom exemplo do que é possível fazer hoje em dia, e ainda bem para os adeptos do WRC cujo promotor permite isto, era bom que fosse assim também na F1, mas aí sabemos que as coisas são muito mais restritas.

Oliver Solberg mostra por dentro o que foi o seu Rali de Monte Carlo, contando a história em imagens, que como sempre dizem mais do que 1000 palavras. Veja o vídeo.

Oliver Solberg mostra os bastidores do ‘seu’ Rali de Monte Carlo (vídeo)