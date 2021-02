Oliver Solberg igual ao pai: estreia no WRC com um 10º lugar

Petter Solberg estreou-se com uma equipa oficial no WRC, a Ford, no Rali Safari de 1999, que se realizou entre 25 e 28 de fevereiro, foi 10º na primeira especial da prova, com o seu novo Ford Focus WRC 99.

Terminou o rali em quinto. Já tinha realizado uma prova, antes, nesse ano, no Rali da Suécia, e mais duas em 1998, mas não com o caro, muito menos com o Focus WRC oficial.

22 anos depois, o filho Oliver Solberg, que tem apenas 19 anos, estreia-se com uma equipa oficial no WRC, a Hyundai, precisamente na mesma altura do ano, entre 26 e 28 de fevereiro, e adivinhe lá em que lugar o jovem sueco ficou na PE1? Pois foi, 10º. Agora, para igualar o pai, teria de terminar o Rali do Ártico em quinto da geral. Não é impossível, mas é um pouco mais difícil…