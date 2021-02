Oliver Solberg estreia-se com o Hyundai i20 WRC no Rali do Ártico/Finlândia

Oliver Solberg vai estrear-se no WRC na segunda prova do Mundial de Ralis 2021, no Rali Ártico Finlândia, aos comandos do Hyundai i20 Coupe WRC. Depois de ter competido no evento finlandês em janeiro num Hyundai i20 R5, terminando em terceiro lugar na geral, desta feita vai aproveitar o conhecimento do tipo de estradas para se estrear ao mais alto nível. Apesar, como vamos perceber mais à frente, este ser basicamente um teste, sem mais objetivos do que aprender o máximo possível, é sem dúvida um desafio importante para o jovem, que tem de mostrar um misto de maturidade e velocidade, e também muito importante, levar o carro até ao fim da prova. Agarrar num WRC pela primeira vez, e na estreia, fazer logo melhor do que vem fazendo com um R5, não é para todos.

Solberg, que foi anteriormente anunciado como um dos pilotos da equipa do WRC 2 para 2021, irá pilotar pela primeira vez o WRC no novo evento do campeonato, como parte de uma curva de aprendizagem para o jovem de 19 anos.

Ao lado do seu navegador Aaron Johnston, Solberg competirá nas estradas nevadas finlandesas num carro preparado pela 2C Compétition. Embora a participação no Rali da Lapónia Ártico dê à equipa alguma sensação de familiaridade, esta será a sua primeira vez a competir no WRC. Como tal, o objetivo será o de ganhar experiência e familiarizar-se com a natureza de alta velocidade do Hyundai i20 Coupe WRC: “A primeira coisa é para mim dizer um grande obrigado à Hyundai Motorsport por me dar esta oportunidade de ganhar experiência e por depositarem a sua confiança em mim para conduzir o Hyundai i20 Coupe WRC. Estou a fazer uma contagem decrescente dos minutos até conseguir sentar-me neste fantástico carro pela primeira vez. Este é realmente um sonho fazer a minha estreia num World Rally Car com os atuais campeões dos fabricantes! Já guiei bastante na neve, e conheço bastante bem este tipo de condições, mas o carro é completamente novo para mim. O único objetivo na Lapónia é aprender e adquirir experiência. Quero sair de cada troço compreendendo melhor o Hyundai i20 Coupe WRC do que quando o comecei”, disse Oliver Solberg.

Já o Diretor da equipa, Andrea Adamo disse que: “estamos muito felizes pelo facto do Oliver ter a oportunidade de conduzir o Hyundai i20 Coupe WRC, estamos ansiosos por ver o seu nível de desempenho, é claro, mas não há pressão sobre os seus ombros no seu evento de estreia no WRC. Ele tem de apreciar o rali e levar toda a experiência possível. Será a sua primeira vez a este nível num rali do mundial, mas é mais um teste do que qualquer outra coisa; ele tem de se aclimatar e familiarizar-se com a natureza de alta velocidade do carro nestas condições invernais. Esperamos vê-lo na chegada, no final da Power Stage, com muito prazer e felicidade, esse é o alvo principal”.