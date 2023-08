Oliver Solberg descontente com regra do WRC2 | AutoSport

Oliver Solberg compete atualmente no WRC2, depois de uma passagem curta pelo WRC, Solberg mostra o seu valor no WRC2, o que tem feito com sucesso. Mas há uma regra que o jovem piloto não gosta.

As regras do WRC2 apenas permitem que um piloto marque pontos em sete (das 13) rondas, com as seis melhores a contar para a sua pontuação final. Ora Solberg tem feito as provas todas, mas com esta regra isso de pouco vale. Mais ainda, mostra-se descontente, pois, no final, o que vence o campeonato é o que tem mais sorte ou o que enfrenta menos adversários:

“Claro que se quer ganhar o campeonato”, disse Solberg ao DirtFish, “é sempre um sonho, mas depois de alguns infortúnios durante o ano a estratégia mudou e agora que demonstrar a minha rapidez em todas as superfícies, em todos os ralis até agora e, sim, quando se vê aqueles que têm a oportunidade de ganhar o campeonato, vemos que não se ganha o campeonato com velocidade pura. Não gosto disso. No WRC ganha-se com velocidade pura e é isso que quero aprender para o futuro e é esse o meu objetivo para este ano: ser rápido em todos os ralis, em todo o lado e com uma velocidade boa e decente.”