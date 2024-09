Oliver Solberg de olhos postos no título do WRC2

Oliver Solberg parte para o Rali Chile com um objetivo claro – garantir o título do WRC2. Este evento marca a sétima e última oportunidade para Solberg marcar pontos na época de 2024. Com três vitórias e dois segundos lugares, o piloto de 23 anos lidera a principal categoria de apoio do WRC com três pontos de vantagem sobre os outros concorrentes.

Sami Pajari é o segundo na classificação, mas o finlandês está este fim de semana a competir na categoria principal do Rally1.

Entretanto, Yohan Rossel, atualmente em terceiro, está a 25 pontos de Solberg e sabe que vai precisar de um bom resultado no seu Citroën C3 Rally2 se quiser continuar na luta.

Uma vitória no Chile garantiria que Solberg e o copiloto Elliott Edmondson não poderiam ser apanhados, tornando-os campeões do WRC2 de 2024.

No entanto, se Solberg não conseguir o triunfo, o título será provavelmente decidido no Rali do Japão, onde se espera que Pajari termine a sua campanha no WRC2.

Apesar de não estar a conduzir com máquinas WRC2 esta semana, Pajari ainda pode garantir alguma prata WRC2 no Chile. Dependendo do desempenho de Nikolay Gryazin – que, tal como Rossel, conduz um Citroën – o finlandês e o copiloto Enni Mälkönen podem conquistar o título do WRC2 Challenger.

Gryazin tem de terminar em terceiro ou superior para manter essa luta viva. Outros pilotos do WRC2 que competem esta semana são Gus Greensmith, Fau Zaldivar e Kajetan Kajetanowicz, todos ao volante de Škoda Fabia RS Rally2. Os talentos locais, incluindo os irmãos Alberto e Pedro Heller, Jorge Martinez e Emilio Rosselot vão tentar impressionar em casa.

Resumindo, as contas são simples. Se vencer no Chile Oliver Solberg é campeão. Se não vencer, o título será decidido no Japão, desde que Sami Pajari marque presença.

FOTO @World