Oliver Solberg com a Toksport no WRC2, e com o novo Skoda Fabia RS Rally2 | AutoSport

Oliver Solberg vai guiar Skoda Fabia RS Rally2 no WRC2 no próximo ano, regressando desta forma à equipa Toksport, começando logo pelo Rallye Monte-Carlo. Contudo, a prova monegasca não estará integrada na sua ‘luta’ pelo campeonato, já que a primeira prova nomeada do ano será o Rali da Suécia.

O jovem sueco, de 21 anos testou recentemente o Fabia RS Rally2 em França, e olhando para a próxima temporada, o antigo piloto da Hyundai Motorsport mostra-se entusiasmado: “Trabalhando com a Toksport, é uma ótima maneira de continuar a nossa ‘viagem’. Todos sabem como o WRC2 é competitivo, e é fantástico estar ali a lutar com tantos grandes pilotos com bons carros. O novo Fabia RS Rally2 é o carro de que toda a gente fala, testei-o pela primeira vez em França no início desta semana e fiquei realmente impressionado. De imediato, pude sentir-me confortável com o carro e confiante no feedback.

Também fiquei muito contente com a Toksport. Serkan [Duru, diretor da equipa] e o resto dos rapazes são muito profissionais – é o mesmo que trabalhar com uma equipa de fábrica. Nada foi um problema para eles; competir com eles em 2023 vai ser ótimo” disse Solberg, que explicou depois que o Rallye Monte-Carlo vai ser uma prova teste: “O Monte é sempre um grande, grande desafio. Nunca se sabe o que se vai conseguir com o tempo e, na verdade, tudo pode acontecer neste evento. Vou usar este rali para compreender mais sobre o carro e a equipa, mas para mim os pontos vão ser contados a partir da próxima ronda, na Suécia. A nova aventura está pronta para começar, e eu estou entusiasmado por começar”, disse.