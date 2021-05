Oliver Solberg ausente do Rali da Sardenha: pai ‘apanhou’ covid-19 | AutoSport

Oliver Solberg não vai participar no Rali de Itália em virtude do facto do seu pai Petter Solberg ter testado positivo para a covid-19. De acordo com os procedimentos em vigor, o jovem piloto terá de ficar de quarentena de 14 dias no Porto. Como se sabe, estava previsto Oliver Solberg disputar a sua segunda prova com o Hyundai i20 WRC, depois da sua excelente exibição no Rali do Ártico, mas isso não vai ser possível: “Estou muito triste, mas as coisas são como são todos vimos o que o covid-19 pode fazer. O meu pai está bem, apenas com um pouco de febre, e agora é só nele que penso”. Como se pode calcular, também Petter

Solberg está de quarentena no Porto, bem como toda a equipa, RedGrey que gere o WRC2 da Hyundai.