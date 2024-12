Oliver Solberg: ‘atacar’ o título do WRC2, e fazer algumas provas de Rally1…

Oliver Solberg está a preparar-se para nova ‘investida’ ao título do WRC2 em 2025, e para isso rumou à Toyota e à equipa que o conquistou este ano, a equipa finlandesa Printsport, onde vai pilotar um Toyota GR Yaris Rally2.

O sueco ficou muito perto do campeonato deste ano, terminando em segundo lugar para Sami Pajari por apenas três pontos enquanto pilotava um Škoda Fabia RS Rally2. Com a subida de Pajari para a categoria rainha Rally1, Solberg vai efetivamente assumir o papel do finlandês na Printsport, comprometendo-se com uma campanha completa na próxima época: “O objetivo para 2025 é definitivamente lutar pelo título”, declarou Solberg. “Estou muito orgulhoso do que alcançámos este ano e perder o campeonato por três pontos dói muito. Mas agora só estou a olhar para a frente. Como disse, estou super orgulhoso do que eu e o Elliott [Edmondson, copiloto] fizemos e deixar a Škoda não foi uma decisão fácil – estou muito grato a toda a gente da Škoda Motorsport e a toda a equipa Toksport nos últimos dois anos.

“O objetivo agora é tentar ganhar o maior número de rondas do WRC2 e, claro, o campeonato na próxima época.”

Solberg está ansioso por começar a trabalhar com a sua nova equipa: “A Printsport é uma equipa muito profissional e bem sucedida. Conheço muitos dos seus elementos do passado, pelo que me senti bem em trabalhar com eles. E, claro, sabemos tudo sobre o Toyota GR Yaris Rally2 – é incrível pensar que este carro só foi lançado pela primeira vez há 11 meses.

“Penso que todos apreciaram o trabalho de desenvolvimento da Toyota Gazoo Racing. Sei que o Yaris é um carro rápido – sei o quanto me esforcei para ficar à frente do Jari-Matti [Latvala, chefe de equipa da TGR] quando ele conduziu um na Finlândia este ano! A Printsport tem um bom calendário de testes até 2025 e, como sempre, tenho a certeza de que a Toyota Gazoo Racing irá apresentar alguns desenvolvimentos adicionais. Existe um bom plano para estarmos tão bem preparados quanto possível.”

Embora o foco esteja firmemente no WRC2, o potencial para oportunidades no Rally1 não pode ser descartado. Solberg, que já teve uma passagem por máquinas de Rally1 com a Hyundai em 2022, tem um programa para 2025 que a sua equipa sugere que incluirá mais detalhes, que serão revelados nas próximas semanas.