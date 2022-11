Oliver Solberg a correr com um Subaru BRZ WRC num futuro próximo? Pelo menos, rumores, há… | AutoSport

É apenas um rumor, mas vindo de quem vem, um jornalista ‘veterano’ e muito cotado na Suécia, pode ter algum suporte de verdade, até porque várias das coisas que refere, fazem sentido.

Contudo, daí a concretizarem-se vai uma longa distância.

Para começar, lembramos que a Subaru Corporation, fabricante dos automóveis Subaru é detida em 20% pela Toyota, que é o maior acionista individual da empresa.

Da Suécia vem a informação que a Subaru pode regressar ao WRC com Petter Solberg em 2023?

A informação pode ser verídica, mas 2023 parece demasiado cedo a não ser que algo esteja a ser feito em completo segredo. O que não aprece nada provável…

De acordo com os meios motorizados japoneses, há fortes rumores de que Subaru vai regressar ao WRC. Não é o primeiro rumor, nem há-de ser o último. O carro terá sido desenvolvido para o WRC em conjunto com a Toyota, que como se sabe tem tudo o que é preciso. Será que é basicamente colocar uma carroçaria diferente por cima?

Segundo a mesma fonte, durante o Rali do Japão um decisão será tomada pela Subaru Corporation.

De resto, Petter Solberg já disse que está a trabalhar – novamente – para gerir a sua própria equipa, como já sucedeu no passado com a Petter Solberg World Rally Team, e esse pode ser o ‘escape’ perfeito para o seu filho Oliver Solberg. Nem vale a pena relembrar a longa parceria com a Subaru, por porte do ex-piloto norueuguês, no WRC pelo que há vários dados que fazem sentido, embora daí a que se tornem realidade é que vai a maior distância. Será possível em breve ver Oliver Solberg a correr com um Subaru BRZ WRC num futuro próximo?