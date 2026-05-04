Oliver Solberg: “1ª vez que faço este tipo de rali europeu duro de terra com este Rally1”

Oliver Solberg chega ao Rali de Portugal com o objectivo de transformar a velocidade já demonstrada esta época num resultado consistente, numa prova que marcará a sua estreia com um Rally1 em troços europeus de terra mais duros. O piloto sueco, navegado por Elliott Edmondson, procura reagir a um último rali aquém do esperado.

Contexto competitivo aperta luta interna

A Toyota apresenta-se em Portugal com vários nomes em destaque, entre eles Sami Pajari, terceiro no campeonato a 29 pontos da liderança após quatro pódios consecutivos. Solberg surge logo atrás, no quarto lugar, a apenas quatro pontos do finlandês, o que reforça o peso competitivo da ronda portuguesa nas contas internas da equipa e do campeonato.

Aprendizagem e confiança no regresso à terra

Solberg assumiu que o desfecho da última prova não correspondeu às expectativas, mas disse querer transportar os sinais positivos para Portugal. “O último rali não terminou como queríamos, mas temos de levar os aspectos positivos para Portugal”, afirmou, sublinhando também o ambiente da prova e o entusiasmo gerado pelos adeptos portugueses.

O sueco recordou a vitória no WRC2 em 2025, mas destacou que o desafio agora será diferente. “Será a primeira vez que faço este tipo de rali europeu duro de terra com este Rally1. Haverá mais coisas para aprender, mas espero que possamos manter a boa sensação e a boa velocidade que temos mostrado até agora e terminar com um resultado sólido”, resumiu