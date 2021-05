Ole Christian Veiby e Jonas Andersson suspensos pela FIA: violaram protocolo covid-19 | AutoSport

Pelos vistos há pessoas que ainda não perceberam bem que não é tanto o que pode acontecer com eles próprios, mas mais com o que pode suceder a quem os rodeia. Ole Christian Veiby e Jonas andersson, dupla que não pode iniciar o Rali de Portugal devido ao piloto ter testado positivo para a covid-19, ao invés de se isolar, viajou de carro para Espanha.

A FIA soube e suspendeu-os por seis meses. O navegador foi suspenso por três meses.

A dupla pode recorrer da sentença, mas caso se confirme o incumprimento e violação do protocolo sanitário Covid-19, não deverão ter muitos argumentos contraditórios.

Tinham que ficar isolados 10 dias, mas pelos vistos viajaram para Espanha sem autorização. A dupla está agora impedida de fazer ralis o piloto até 22 de novembro de 2021, Andersson, até 22 de agosto.