Ogier igualou Loeb: “nunca pensei chegar aqui, mas aqui estou, orgulhoso de me juntar a ele”
Sébastien Ogier nunca sonhou equiparar os nove títulos de Sébastien Loeb ao entrar no WRC em 2008, mas quando chegou à disciplina soube desafiar o “monstro” alsaciano sem temores – um duelo épico que evoca – salvaguardadas as devidas distâncias – os confrontos épicos de Senna e Prost na Fórmula 1. O francês de Gap, agora com o nono ceptro conquistado na Arábia Saudita, confessou emoções cruas no pódio.
“É difícil de descrever. Sinto-me vazio porque foi um rali tão intensivo, muito exigente, muito exaustivo. Mas, claro, super feliz, super orgulhoso por me juntar ao Sébastien no topo do ranking do WRC,” revelou Ogier. “Quando comecei em 2008, nunca foi um objetivo alcançar isso. Na altura, ainda não eram nove, mas quando ele o conseguiu, muitos – eu incluído – pensámos que estes números nunca seriam igualados ou demorariam muito. Aqui estou, agora, orgulhoso de me juntar a ele.”
FOTO @World
