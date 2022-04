OFICIAL: Sébastien Ogier está de regresso ao Rali de Portugal | AutoSport

Está confirmado oficialmente, Sébastien Ogier está de regresso ao Rali de Portugal onde vai tentar bater o recorde de vitórias na ‘nossa’ prova, que está na sua posse, e de Markku Alen. o Rali de Portugal é também a prova em que venceu pela primeira vez no WRC, em 2010. Será a estreia dos novos Rally1 em pisos de terra, um rali em que também vai marcar presença Sébastien Loeb, a bordo de um Ford Puma Rally1:

Já em janeiro, Ogier admitiu ao AutoSport que a nossa prova estava na sua lista para este ano, mas como é óbvio, muita coisa havia ainda para delinear pelo meio, até que pudesse confirmá-lo. Sabia-se nessa altura que iria disputar o WEC, Mundial de Endurance, mas não se sabia com quem: vai fazê-lo com a Richard Mille Racing nos LMP2, o que significa que não existia concomitância de calendário com a ‘nossa’ prova. Tudo apontava para este desfecho, que já estava a ser preparado há muito, só faltava mesmo o preto no branco. Ainda ontem na conferência de imprensa do rali assistimos a um diálogo interessante:

Quantos carros a Toyota vai ter em Portugal?

“Quatro carros”.

E quem vai estar no quarto carro?

“Teremos Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta e mais um carro…”

“E mais um piloto… não vamos ter uma surpresa, pois não? Serás tu?

“Isso seria uma surpresa agradável, mas não creio que vá acontecer! Infelizmente, neste momento não posso confirmar quem é…”

Agora resta saber que provas vai Ogier fazer mais. Sabe-se que gostava de correr na Nova Zelândia e/ou Grécia, e sabe-se também que apenas o Rally Japão tem conflito de calendário com o WEC, pois visita o Bahrein nesse mesmo fim-de-semana.

Bem vindo, Sébastien Ogier…