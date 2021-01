O WRC 20921 vai arrancar ou não?

Ninguém sabe se o Rali de Monte Carlo se vai realizar e por inerência o WRC 2021 arranca em janeiro, ou não. Depois do estranho ano de 2020 no WRC com apenas sete provas, duas delas uma novidade absoluta no WRC, Estónia e Monza, e depois do cancelamento de ralis como o da Argentina, Portugal, Safari, Finlândia, Nova Zelândia, Alemanha, Grã-Bretanha, Japão e Ypres/Bélgica, eis que 2021 pode estar prestes a começar mal.

O WRC 2020 começou bem, porque arranca cedo em janeiro, mas este ano, logicamente, pode ser o primeiro a sofrer. Também por começar cedo. Irónico…

Ninguém sabe se dentro de duas semanas estará em Gap a trabalhar.

Para já continua a ser a Covid-19 a marcar o passo.

Contudo, a verdade é que se foi possível realizar o Rali de Monza no meio da segunda vaga da Covid-19, será que a FIA não consegue trabalhar com os franceses para que o Rali de Monte Carlo tenha lugar?

Mesmo que seja ainda mais alterado que já foi, a estrutura da prova.

Se a TV nos pode ‘dar’ a prova, é claro que também nós sentiremos a falta do público, mas esse será um mal menor. Bem pior será não haver rali.

‘Meter’ o Monte Carlo em dezembro com prova de encerramento? Sim, mas depois há capacidade para realizar outro Rali de Monte Carlo, seis semanas depois em 2022, com os novos carros? Há muita coisa envolvida.

Só nas redes sociais é fácil dizer que “devia ser assim ou assado”. O resto é tudo difícil. A realidade bate-nos de frente e essa é que conta. Vamos ver o que acontece.