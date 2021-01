O troço agoirento de Ott Tanak

Chamem-lhe agoirento, aziago, o que quiserem, mas definitivamente, Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) não têm sorte nenhuma com este troço de Saint-Clément – Freissinières, precisamente a especial onde tiveram o seu grave acidente do ano passado.

A organização colocou uma chicane na zona em que o estónio perdeu o controlo do carro (onde existe um ressalto, que à velocidade em que os concorrentes lá passaram o ano passado com o piso seco, catapultou o carro para fora de estrada).

Mas nem sequer era preciso já que com o troço completamente coberto de neve e gelo, os concorrentes andaram a especial toda a fazer derrapagem artística.

Desta feita, Tanak furou na especial, parou duas vezes, perdeu 8m50.8s, ficou sem pneus na jante, teve de resolver o problema na ligação pois não poderia rodar na ligação só com três pneus, isso hoje em dia é proibido. Se tivesse de desistir, seria o abandono definitivo, pois no último dia de prova não há regresso em Super Rally.