O Som mítico do motor 5 cilindros Audi: uma sinfonia que marcou gerações

Existe um som que permanece vivo na memória de qualquer apaixonado por ralis: o rugido incomparável do motor de cinco cilindros turboalimentado da Audi. Mais do que um simples ruído mecânico, este é o som de uma era dourada do desporto motorizado, a trilha sonora da supremacia quattro nos anos 80.

Em 2026, a Audi irá celebrar um aniversário muito especial: os 50 anos do motor de cinco cilindros. A marca dos quatro anéis apresentou este motor pela primeira vez em 1976 na segunda geração do Audi 100. Seguiram-se melhorias e novos desenvolvimentos com sobrealimentação, purificação de gases de escape e tecnologia de quatro válvulas por cilindro, mecânicas de rali e motores Diesel de cinco cilindros. Atualmente, o 2.5 TFSI do Audi RS3 continua o enorme legado dos motores de cinco cilindros.

A assinatura sonora de uma lenda

O Audi Sport Quattro S1, especialmente na sua versão E2 (1985), produzia um som frequentemente comparado ao de um trovão — um rugido visceral, um “chirp” inconfundível que ecoava pelas florestas nórdicas e pistas de terra em todo o mundo. Com mais de 600 cv de potência extraídos de 2,1 litros de cilindrada, o motor de cinco cilindros criava uma assinatura acústica única, radicalmente diferente dos tradicionais quatro ou seis cilindros da concorrência.​

O poder emocional sobre os adeptos

Este som não era meramente funcional — era ferramenta de intimidação psicológica. Quando o Audi chegava a uma classificativa, o seu rugido anunciava-se ao longe: adeptos encolhiam-se nas bermas das estradas, os rivais sabiam que a ‘supremacia’ tinha chegado. O tom agudo e penetrante do turbo combinado com o padrão rítmico dos cinco cilindros criava uma experiência sensorial arrebatadora, gerando uma ligação emocional entre o público e a máquina que transcendia o desporto.​​

Walter Röhrl, lendário piloto sueco, descrevia o S1 E2 como um carro que parecia querer ‘matar’ o condutor em cada curva — a sua brutalidade sonora refletia essa exigência extrema. Pilotos como Hannu Mikkola e Stig Blomqvist faziam deste som uma marca registada de vitória.​​ Décadas depois, o som do cinco cilindros Audi continua a fascinar.

Não é simplesmente um motor — é um artefacto histórico que canta, um monumento sonoro ao Grupo B que mudou para sempre o desporto motorizado

50 anos do motor de 5 cilindros da Audi

Os motores de cinco cilindros da Audi têm um estatuto de culto e estão profundamente enraizados no ADN da marca. Desempenharam um papel decisivo na construção do conceito “Na vanguarda da técnica” – por um lado, com inúmeros sucessos no desporto motorizado, e por outro, devido ao seu desempenho excecional na produção em série. Até hoje, o 2.5 TFSI proporciona uma experiência de condução muito envolvente, reforçada pela sua sonoridade característica.

História: 50 anos de sucesso na produção em série e no desporto motorizado

O primeiro motor de cinco cilindros foi estreado no Audi 100 (C2), em 1976. Conhecido internamente como Type43, o modelo destinava-se a ser posicionado num segmento superior ao do seu antecessor. Os motores de quatro cilindros da época não eram suficientes para os planos de quem estava a desenvolver o projeto. Por isso, no início da década de 1970, os engenheiros da Audi discutiram a utilização de motores de cinco e de seis cilindros em linha. Os motores de seis cilindros foram descartados devido a limitações de espaço e à distribuição de peso desfavorável. Como resultado, os responsáveis optaram pelo motor de cinco cilindros em linha, que se baseava no conceito do motor EA 827, ainda na sua fase inicial na altura. Este motor de quatro cilindros em linha foi utilizado em todo o Grupo Volkswagen na década de 1970, incluindo no Audi 80 e no Audi 100. O motor de cinco cilindros derivava deste: com uma capacidade de 2.144 cm³, desenvolvia 100 kW (136 cv). Um moderno sistema de injeção de combustível aumentava a eficiência e a entrega de potência. A entrega das primeiras unidades do Audi 100 5E tiveram início em março de 1977.

Do quattro original ao Sport quattro

A Audi lançou a sua primeira motorização Diesel em 1978: um motor Diesel naturalmente aspirado com uma cilindrada de dois litros e 51 kW (70 cv). Um ano depois, estreou-se o primeiro motor a gasolina de cinco cilindros com turbo – mais um feito pioneiro da Audi. Com 125 kW (170 cv) e 265 Nm de binário, este motor deu vida ao novo modelo topo de gama, o Audi 200 5T.

O motor a gasolina de cinco cilindros do Audi quattro original de 1980 atingiu patamares ainda mais elevados. Com turbo, intercooler e tração integral permanente, formava um rol tecnológico potente tanto para competição como para estrada. Na fase inicial das vendas, apresentava uma potência de 147 kW (200 cv). Após a Audi conquistar o título do Campeonato do Mundo de Ralis em 1982 com este carro, o piloto finlandês HannuMikkola venceu o título de pilotos no Campeonato do Mundo de Ralis no ano seguinte.

Também em 1983, a Audi apresentou o Sport quattro, que era 24 centímetros mais curto e tinha vias mais largas. Este modelo era equipado com um motor de cinco cilindros fabricado com recurso a ligas leves, quatro válvulas por cilindro, recentemente desenvolvido, com 225 kW (306 cv). Estes dados tornaram o Sport quattro o carro mais potente alguma vez proposto por uma marca alemã para utilização em estradas públicas, até à altura. O modelo serviu de base para um novo carro de ralis do Grupo B, em que o motor de quatro válvulas por cilindro produzia 450 cv(331 kW) desde o início. Este foi utilizado pela primeira vez na penúltima prova de 1984, o Rali da Costa do Marfim. Nas restantes onze provas da temporada, o sueco StigBlomqvist competiu ao volante do Audi quattro A2 do Grupo B, com 265 kW (360 cv). No final, ele conquistou o título de pilotos e a Audi venceu o campeonato mundial de construtores.

Walter Röhrl em Pikes Peak

Mesmo após a Audi se ter retirado do Grupo B dos ralis em 1986, houve novos momentos marcantes na competição: Walter Röhrl venceu a subida à montanha Pikes Peak (EUA) em 1987 ao volante do Audi Sport quattro S1 (E2). O carro de corrida produzia 440 kW (598 cv) de potência. Ao contrário do Audi Sport quattro S1, com a sua tecnologia de quatro válvulas por cilindro, a Audi utilizou o motor de cinco cilindros em linha com a antiga cabeça de duas válvulas no 200 quattro Trans-Am. O motor turbo, com 2,1 litros de cilindrada, entregava 375 kW (510 cv). Hurley Haywood venceu a série americana Trans-Am em 1988 de forma impressionante com este carro.

Em 1989, o IMSA GTO cativou e destacou-se no cenário dos carros de turismo nos EUA com 530 kW (720 cv), ainda que obtidos a partir de pouco mais de dois litros de cilindrada.

A Audi revelou outro marco na história automóvel no Salão Internacional do Automóvel de Frankfurt em 1989: o Audi 100 TDI. O turbodiesel de cinco cilindros com injeção direta e sistema de gestão eletrónica do motor produzia 88 kW (120 cv) a partir de uma cilindrada de 2,5 litros. A Audi continuou a aperfeiçoar a sua gama de motores a gasolina de cinco cilindros. Em 1994, o RS2 Avant com 232 kW (315 cv) foi lançado no mercado. Enquanto Avant com potência de automóvel desportivo, tornou-se o modelo fundador de uma nova classe de veículos. Com a introdução do Audi A4 (B5) em 1994, os motores de cinco cilindros saíram do segmento. Os novos motores V6 substituíram-nos gradualmente em meados da década de 1990. Os últimos motores de cinco cilindros — o 2.5 TDI no Audi A6 e o 20V turbo com 2,2 litros de cilindrada no Audi S6 — foram descontinuados em 1997.

A Sonoridade: envolvente e inconfundível

O som grave do cinco cilindros proporciona uma experiência de condução extremamente envolvente. A sua sonoridade característica é criada pelo número ímpar de cilindros e pela sequência de ignição única 1-2-4-5-3, que alterna entre pares de cilindros adjacentes e mais afastados com um intervalo de 144 graus de rotação em relação à cambota, o que confere ao 2.5 TFSI um ritmo e um carácter sonoro muito especial. A geometria do coletor de escape contribui igualmente para este som único, com diferentes tempos de fluxo dos gases de escape entre as válvulas e o turbocompressor.