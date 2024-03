O Snorkel está de regresso ao WRC com o Rali Safari | AutoSport

O Snorkel está de regresso ao WRC! Todas as equipas dos Rally1 já testaram o sistema, a Toyota esteve inclusivamente em Portugal, no Sul do País, e está tudo preparado para muita água, se for o caso, no Rally Safari, porque com a mudança de data para o fim de março é bem possível que a chuva faça a sua aparição…em força e se isso suceder o Snorkel vai dar imenso jeito aos concorrentes.

Para os Rally2 já era autorizado o ano passado, este ano a regulamentação estendeu-se aos Rally1 que viram os Regulamentos Desportivos ser alterados nesse sentido.

Com esta modificação, as equipas poderão isolar o motor e utilizar o Snorkel para a alimentação de ar do motor, evitando a entrada de água e areia (especialmente fesh fesh) que criaria graves problemas aos motores.

no Regulamento Técnico de 2024 para os carros de Rally1 (Artigo 262 do Apêndice J) bem como o Regulamento Desportivo do WRC 2024 a FIA introduz várias modificações técnicas importantes nos carros, algumas delas com impacto no desempenho aerodinâmico.

A modificação mais notória claramente os snorkels nos carros de Rally1, mas também nos carros de Rally3, Rally4 e Rally5. Até à data, só eram permitidos para os carros de Rally2, desde 2021, quando os regulamentos foram alterados semanas antes do regresso do Rally Safari ao calendário do WRC.

O Snorkel é um dispositivo concebido para proteger o motor da entrada de água, areia, fesh fesh ou poeira, que como é lógico podem afetar a entrada de ar e com isso a combustão, até danificar gravemente o motor.

O Snorkel são vários tubos que ligam a entrada de ar original do motor a uma nova entrada elevada, normalmente colocada sobre o capot ou sobre o tejadilho foi muito usada nos anos 80/90 em provas com o Rali Safari e Costa do Marfim. É composto por uma peça de plástico ligada ao filtro de ar, por cima do capot, uma espécie de tubo ondulado que é ligado ao cilindro de admissão de ar, que fica normalmente apoiado no tejadilho do automóvel.

O ar entra pelo Snorkel e vai diretamente para a caixa do filtro de ar antes de entrar no coletor de admissão do motor. Desta forma, o ar que entra no motor é mais frio, tem um teor mais elevado de oxigénio, o que se traduz em mais potência, pois a mistura de combustão é mais rica.

Isto teve que ser testado, porque colocar um sistema mal concebido pode levar a uma queda brusca de pressão do ar, o que afetaria a combustão. Como é lógico, o Snorkel impacta com a resistência dos carros ao ar, pelo que os testes são necessários e importantes. Caso no arranque de um secção, as equipas saibam que não vão apanhar água, podem tirar o Snorkel…

Como se vê na foto, da prova de 2002, a última do Safari no WRC antes da prova sair, nem todos usavam na altura das fotos, mas só o Subaru não tinha o adaptador no capot pois o Ford Focus tinha.