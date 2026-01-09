“O regresso da Lancia ao WRC2 é uma escolha estratégica, que sustenta as ambições futuras”, Roberta Zerbi (CEO)

O Salão de Bruxelas 2026, um dos eventos de referência do calendário automóvel europeu, abriu portas para a sua 102ª edição e a Lancia surge com um stand inteiramente dedicado à evolução da família Ypsilon, sendo que no centro da exposição está a nova Ypsilon Rally2 HF Integrale, o modelo de competição que marca o regresso oficial da marca ao FIA World Rally Championship, na categoria WRC2, a partir de 2026.

​

Zerbi detalha plano de relançamento da marca

Na jornada inaugural reservada à imprensa e profissionais, a CEO Roberta Zerbi enquadrou o regresso ao desporto motorizado como parte integrante de uma estratégia industrial e de produto de longo prazo, alinhada com a história desportiva da marca: ​“O Salão de Bruxelas representa um momento importante para contar o estado de avanço do percurso de relançamento da Lancia e as prioridades que guiarão a marca em 2026. Estamos a trabalhar num desenvolvimento sólido e estruturado, que combina crescimento comercial, reforço da rede europeia e um compromisso renovado com o automobilismo. O regresso ao WRC2 faz parte desta visão: uma escolha estratégica, coerente com o nosso ADN, que acompanha a evolução da marca e sustenta as suas ambições futuras.»

Na região Bélgica-Luxemburgo, a rede Lancia conta atualmente 11 showrooms operacionais, 2 em fase de abertura e 15 pontos de assistência, integrando-se num plano de 70 novos concessionários nas principais cidades europeias, com França, Espanha, Bélgica-Luxemburgo e Países Baixos entre os primeiros mercados-alvo fora de Itália.

Miki Biasion apadrinha a Ypsilon Rally2 HF Integrale

Durante o evento, Miki Biasion juntou-se a Roberta Zerbi para apresentar a Ypsilon Rally2 HF Integrale, desenvolvido para estrear no WRC2 2026. O modelo, totalmente novo, resulta de um programa intensivo de testes em asfalto e terra, tanto em estradas alpinas como no circuito de Balocco, com o objetivo de posicionar-se como referência na categoria Rally2.

​

Biasion sublinhou o peso simbólico deste regresso: “ Se, quando era criança, o seu sonho era a pista, então o seu sonho era vermelho como um Ferrari. Mas se sonhava em se tornar piloto de rali, então o seu sonho chamava-se Lancia. Sinto-me honrado por ter trabalhado com a equipa da Lancia e da Stellantis Motorsport no desenvolvimento da família HF, tanto nas versões de competição como nas de estrada, confirmando que um passado desportivo glorioso ainda pode ser fonte de inspiração para o futuro.»

​Programa WRC2: estreia em 2026 com forte adesão de clientes

O programa Lancia WRC2 nasce no seio da Stellantis Motorsport e apoia-se numa abordagem industrial e técnica comum aos principais projetos de rali do grupo. Em 2026, a Lancia fará a estreia oficial no WRC2 com participação em pelo menos oito provas, a partir do Rallye Monte-Carlo, estando igualmente prevista presença no FIA European Rally Championship e em campeonatos nacionais como Itália, França, Espanha e Bélgica.

​